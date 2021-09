Zbog Banjalučanke Selene Berić uvedena nova nagrada u Lazarevcu

BANJALUKA - Na ovogodišnjem 33. Međunarodnom festivalu humora za djecu, održanom u Lazarevcu, mlada banjalučka književnica Selena Berić osvojila je Prvu festivalsku nagradu za stvaralaštvo mladih.

Prvu "Zlatnu Gašinu diplomu" Berićeva je osvojila za pjesničku zbirku "Tanka nit". Selena je do sada dobila nekoliko pjesničkih nagrada kao što su "Zmijanje", najznačajnija dječja Kočićeva nagrada, apsolutni pobjednik i princeza "Dječijeg carstva", a ponosni je nosilac nagrada "Bambi Orfej" i "Zlatni Orfej".

O Seleni Berić na dodjeli nagrada govorili su Slobodan Stanišić i Selenin otac, pjesnik i aforističar Miladin Berić.

"Na samom festivalu nastupaju naša najveća pjesnička imena koja pišu za djecu. Moja druga zbirka pjesama 'Tanka nit' spletom okolnosti završila je u rukama organizatora, koji su je priložili konkursu na kojem se svake godine nagrađuju poznati pisci za djecu. Žiri do kojeg je dospjela moja knjiga bio je oduševljen mojim stvaralaštvom, ali pošto se ne uklapam u propozicije festivala i ne pišem dječju poeziju, imala sam tu čast da zbog moje knjige uvedu još jednu nagradu, a to je nagrada za mlade pjesnike i ponosni sam prvi nosilac tog priznanja. Nadam se da će to biti motivacija mladim ljudima poput mene da već od narednog festivala šalju svoju poeziju i da će preći u tradiciju", rekla je Berićeva za "Nezavisne".

Poznati pjesnik za djecu Slobodan Stanišić uz obrazloženje nagrade pohvalio je i visokom ocjenom ocijenio "Tanku nit", što je izazvalo veliko oduševljenje.

"Imala sam veliku čast da se na festivalu predstavim zajedno sa najvećim imenima poezije za djecu. Moram da dodam da je još jedna nagrada otišla u naš grad, a to je 'Zlatno Gašino pero' koje je osvojio poznati banjalučki dječji pjesnik Jovo Čulić, sa kojim sam, uz još mnoge pjesnike, dijelila scenu u Lazarevcu. Ova nagrada je veliki podsticaj za mladog autora poput mene i daje mi motivaciju da nastavim putem kojim sam krenula", izjavila je Berićeva.

Dodala je da želi pisanjem poezije dodatno da ispituje svoje granice i da najozbiljnije radi na svom stilu i formi.

"Poezija i uopšte pisanje otvara mnogo mogućnosti koje ću pokušati da iskoristim na najbolji mogući način. Od izdavanja 'Tanke niti' prošlo je dvije godine i mogu slobodno da kažem da ću kroz nove stihove tek da pokažem najbolji dio moje poetike. Nadam se da će 'Tanka nit' i kroz godine nastaviti da živi među ljudima kao i proteklih", zaključila je Berićeva.