Žička hrisovulja Ljubivoju Ršumoviću

U manastiru Žiči kod Kraljeva poslije višednevnog saborovanja pjesniku Ljubivoju Ršumoviću svečano je uručena Žička hrisovulja, najviše priznanje Žičkog duhovnog sabora i jedna od najprestižnijih srpskih književnih nagrada.

Žiri Žičkog duhovnog sabora svoju odluku saopštio je, po dugogodišnjoj tradiciji, još na Spasovdan, 40 dana po Hristovom vaskrsenju, navodeći da je ovogodišnja Žička hrisovulja Ršumoviću pripala "za poeziju sa kojom su uzrastali mnogi naraštaji našeg i djetinjeg naroda".

"Ljubivoje Ršumović je najpoznatiji kao dječji pjesnik, ali je daleko od toga da je samo dječji pjesnik. On je u pravom, savremenom smislu narodni pjesnik. On spaja senzibilitete svojih djedova i svojih unuka i svjedoči o pripadnosti svome vremenu, svome narodu, kao što pokušava i uspijeva već generacijama da tom svom djetinjem narodu ulije dah igre, dah vredine i sve ono što doprinosi samopouzdanju i životnom elanu", rekao je Dragan Hamović, predsjednik žirija.

Kao jednom od 32 dosadašnja dobitnika i istinskih čuvara srpskog pjesničkog jezika i riječi, laureatu je ovo značajno priznanje koje podrazumeva "zlatopečatenu povelju" i preobraženjsku ikonu, uručio Miloš Milišić, pomoćnik gradonačelnika Kraljeva.

"Nagrade gode čovjeku jer su neka vrsta priznanice za ono što je radio cijelog života. Danas je Preobraženje i razmišljam šta bi to meni kao stvaraocu moglo da bude sljedeći korak, poslije ovog priznanja. Možda da se okrenem nekoj vrsti duhovne fiskulture, da još ovo vrijemena koje mi je ostalo provedem u miru i berićetu", naglasio je Ršumović.

"Ova nagrada je neka vrsta krune na mom stvaralaštvu i počastvovan sam što je to baš na ovaj dan, baš na ovom mjestu, baš u Žiči", istakao je pjesnik.

"Moram da priznam da svako jutro napišem po jednu pjesmu. Naravno, nisu to pjesme za neku veliku hvalu ili za neko veliko promišljanje, ali to je ta vrsta duhovne fiskulture koja me održava u kondiciji", rekao je Ršumović.

O pjesničkom djelu Ljubivoja Ršumovića govorili su Zorana Opačić i Dragan Hamović, glumac Nebojša Dugalić besjedio je odabrane stihove laureata, a u muzičkom dijelu programa učestvovala je Јana Križak.