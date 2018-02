100 godina od dolaska džeza u Evropu

Evropa danas obilježava 100 godina od prvog koncerta džez muzike održanog na evropskom tlu.

Orkestar američkog 369. pješadijskog puka Harlem helfajters održao je 12. februara 1918. godine koncert u Nantu, na zapadu Francuske.

Sto godina kasnije u Nant dolaze unuke tadašnjeg "kralja džeza" Džejmsa Riza Juropa.

Džez, koji se u ono doba zvao džes, stigao je u Francusku po ulasku SAD u Prvi svjetski rat u aprilu 1917. godine.

"Kralj džeza", američki poručnik Jurop, tada je već imao 14 godina muzičke karijere a u Brest, na zapadu Fransuke, dolazi 1. januara 1918. godine sa svojim orkestrom.

Jurop, rođen u Alabami 1880. godine, zvijezda fokstrota i ragtama, osnovao je 1910. godine prvi afroamerički sindikat muzičara Klef Klub (Clef Club), a njegov simfonijski orkestar od 125 članova će biti prvi afroamerički orkestar koji je svirao džez u čuvenoj njujorškoj dvorani Karnegi hol.

Prvi koncert u Evropi održan je 12. februara 1918. godine u pozorištu Nanta. Nema nijedne fotografije, ali stari novinski članci svjedoče da je taj koncert "oborio Francuze s nogu".

"Ugledni francuski oficiri su počeli da aplaudiraju i da nogom prate ritam muzike. Kad je koncert završen svi su se smijali, sva lica su bila ozarena", naveo je jedan od muzičara u svojima memoarima.

Članovi američkog pješadijskog puka su kasnije odlikovani Ordenom Legije časti jer su oslobodili jedno francusko selo u septembru 1918.

Jurop, koji je komponovao jednu od poznatih džez pjesama "One Patrol in no man's land", ubijen je tokom turneje 9. maja 1919. godine u Bostonu u svadji sa članom orkestra.

Mnogi smatraju muziku poručnika Juropa pretečom džeza.

