30 Seconds To Mars su skrenuli u komercijalnije vode

Na isti način na koji je kao glumac navikao mijenjati svoju ličnost, čak i svoj fizički izgled, u svakom filmu kako bi se prilagodio potrebama različitih likova, čini se da Džared Leto takođe ima potrebu promijeniti svoju kožu na svakom novom albumu njegovog benda 30 Seconds to Mars. Ništa nije drugačije ni na novom albumu imenovanom “It's the End of the World but It's a Beautiful Day” (srp. “Kraj je svijeta ali je prelijep dan”).

U 21 godinu od njihovog debija, vidjeli smo ih kako prelaze put od progresivnog metal roka, da postanu jedan od omiljenih bendova emo populacije novog milenijuma, onda su se proželi epom kao da žele biti novi U2, pa je došlo eksperimentisanje s elektronikom.

Stoga se promjena prikazana na šestom punom albumu i ne može baš smatrati sasvim neočekivanom, pogotovo ako se uzme u obzir da je od prethodne ploče “Amerika” prošlo već pet godina.

Ostaje u vazduhu pitanje da li je to posljedica njihove sposobnosti da apsorbuju ono što se oko njih događa ili čisti komercijalni oportunizam, ovo je nešto što svaka osoba mora procijeniti sama za sebe.

Na materijalu "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”, Džared i njegov brat Šenon još uvijek jedva vade svoje električne gitare iz ormara (valjda nisu dovoljno komercijalne u ovo doba), odlučujući se izgraditi pjesme temeljene na slojevima klavijatura i sintetizovanih bubnjeva, s Džerodovim vokalom u prvom planu.

To je tip dominantnog miksa i produkcije u mejnstrimu posljednjih godina. Krenuvši od Imagine Dragons, čiju istu pompu 30STM pokazuju u “Life Is Beautiful' pa je prenose zajedno sa Edom Širanom, koji svira gitaru u "World On Fire" traci, do benda Twenty One Pilots, koji su potpisani kao gosti na razigranoj melodiji u numeri "Seasons".

Čak i plesni ritam i refren pjesme "Stuck" podsjećaju na Maneskin. Čini se da su braća Leto proveli karantin slušajući trenutne hitove i dobro bilježeći njihove trikove kako bi izgradili album koji se sviđa široj javnosti. Ima mjesta tu i za klasičnu baladu poput "Never Not Love You" ili neki pristup à la Coldplay u pjesmi “Get Up Kid”.

Nepotrebno je reći da će svako ko očekuje nešto poput “A Beautiful Lie” ili “This Is War” neizbježno završiti frustrirano, ali ako ste ih ovdje ispratili otvorenog uma i bez predrasuda, ova nova faza bi vam se mogla dopasti, a 30STM vas pozivaju da se opustite i uživate u audio pejzažu.

Kao što naslov i prednji omot sugerišu, svijet ide dođavola, ali još uvijek možemo pogledati u nebo i jednostavno uživati u dobrom pop albumu. Ponekad je život najbolji kada je tako jednostavno predstavljen.

