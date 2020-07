35 godine od "Live Aida": Dan kada je muzika promijenila svijet

Na današnji dan prije 35 godina na londonskom stadionu Wembley i na stadionu JFK u Filadelphiji organizovan je Live Aid, nezaboravan humanitarni koncert koji je ujedinio čitavu planetu u prikupljanju novca za gladne u Etiopiji gdje je, po podacima UN-a, nezapamćenom sušom između 1983. i 1985. bilo pogođeno oko osam milijuna ljudi, a milion ih je umrlo.

Nakon reportaže novinara Michael Buerk iz Etiopije Bob Geldof, tadašnji frontman benda The Boomtown Rats odlučio je uz pomoć Midge Ure iz Ultravoxa snimiti humanitarni singl čiji bi sav prihod od prodaje bio namijenjen ugroženom stanovništvu Etiopije. Muzičari su pozvali britanske i irske zvijezde, a u novembru 1984. izašao je singl Do They Know It’s Christmas? (Znaju li oni da je Božić?). Riječ je o najbolje prodavanom singlu u Velikoj Britaniji do danas koji je prikupio više od 10 miliona dolara.

Pjesma je postala broj jedan i u Sjedinjenim Državama te američke muzičare podstakla na sličan projekat. Na inicijativu Harry Belafont uskoro je all-star band snimio pjesmu We Are The World (Mi smo svijet). Pjesma je pod nazivom USA For Africa objavljena 7. marta 1985., a singl je prikupio 44 miliona dolara.

S obzirom na to da kriza u Etiopiji nije jenjavala, a glađu je bilo pogođeno i stanovništvo susjednog Sudana, Geldof je predložio da se organizujea Live Aid, humanitarni koncert čiji je cilj bio prikupiti još novca i povećati globalnu svijest o sudbini brojnih stanovnika Afrike.

Organizovan za samo deset sedmica, Live Aid održan je u subotu 13. jula 1985. Na stejdžu su se izmjenjivale zvijezde poput Elton Džona, Madone, Santane, Šade, Stinga, Brjana Adamsa, Bič Bojsa, Mika Džegera, Dejvid Bouvija, grupe Queen, Duran Duran, U2, The Who, Nil Janga, Erika Kleptona te brojni drugi.

Freddie Mercury

Koncerti su išli paralelno. Većina muzičara nastupila je na Wembleyu, gdje se okupilo 70.000 ljudi ili na filadelfijskom stadionu JFK gdje je koncert pratilo 100.000 ljudi. Prenosi su se direktno u televizijskom ili radijskom programu pratili u više od 40 zemalja svijeta.

Nezaboravan je trenutak kada je Phil Collins otpjevao svoj dio na Wembleyu, potom sjeo u helikopter do Heathrowa, a odande Concordeom otputovao u Ameriku gdje je samo devet sati nakon Wembleya nastupio i u Philadelphiji. Najprije je nastupio samostalno, a potom sjeo za bubnjeve, prateći Claptona i Led Zeppeline. Muzički kritičari smatraju da je dvadesetminutni nastup grupe Queen i Freddyja Mercuryja na današnji dan prije trideset godina, najbolji nastup uživo svih vremena.

Live Aid bez sumnje je ispunio cilj. U humanitarne svrhe prikupljeno je oko 127 miliona dolara ili oko 150 miliona funti.

(leutar.net)