50 godina od izlaska Dilanove najpoznatije pjesme

Jedna od najpoznatijih, ako ne i najpoznatija pjesma Boba Dilana, čuvena "Knockin’ on Heaven’s Door" izašla je prvi put u javnost, na današnji dan prije 50 godina, 13. jula 1973. godine.

Pjesma je napisana kao muzika za film "Pat Garrett and Billy the Kid" iz 1973. godine. Čak je i sam Dilan ostvario upečatljivu ulogu u ovom revizonističkom vesternu reditelja Sema Pekinpoa. Glumio je lika pod imenom Alias, a i sam tekst pjesme je vezan sa radnjom filma.

Objavljen je kao singl dva mjeseca nakon premijere filma, postao je svjetski hit, dostigavši top 10 u nekoliko zemalja.

Numera je mogla da se tumači na dva načina, kao jednostvna priča na temu čovjeka i njegove spiritualnosti, dok stiže na kraj njegovog zemaljskog puta, nakon čega se prepušta vječnosti, ali i kao bukvalni stihovi koji slikaju scenu iz filma. U toj sceni, lik pograničnog policajca kog je tumačio Slim Pikens, posljednjim dahom se oprašta od svoje supruge, koju zove Mama. "Mama take this badge off of me, I can’t use it anymore".

Ova traka za film snimala se po onom starom običaju, gdje bend svira ispred velikog platna na kom se emituje film. Članovi benda su po prvi put tad čuli stihove, i gledali film, tako da su mnogi završli snimanje pjesme sa suzama u očima.

Ovo audio djelo je toliko jednostavno, a opet upečatljivo, da se nikad oko njega nisu raspredale neke velike priče, pop kulturne mitologije i rokenrol bijele laži. Publika je u njoj uživala, a mnogi autori su je obrađivali. Erik Klepton je nedugo poslije originalne verzije odsvirao obradu, i kroz cijelu karijeru joj se vraćao.

Guns’N’Roses svoju verziju su počeli da izvode krajem osamdesetih, na svojim koncertima. Pošto je publika dobro prihvatila obradu, našla se i kao studijski snimak na albumu "Use Your Illusions 2". Tom odlukom, pjesma je došla do veće količine novih muzičkih fanova. Manje poznata u odnosu na ove dva, ali i možda više emotivna je obrada kantautora Vorena Zivona, na njegovom albumu "The Wind" iz 2003. godine. Kad ju je snimao, Zivon je već bio u podmakloj fazi raka pluća i preminuo je prije izlaska albuma.

Britanska pop pjevačica Gabrielle je semplovala čuvenih hit u pesmi "Rise", a Dilanu se toliko pjesma dopala da je dozvolio Gabrielle da koristi sempl za džabe i odrekao se daljih novčanih dobitaka koje pjesma kasnije donosi. Ipak, Dilan nije bio imun na komercijalizaciju svoje umjetnosti. Počeo je da proizvodi viski, sa imenom "Heaven’s door".

Muzički magazin "The Rolling Stone" je u svom izbori 500 najboljih pjesama svih vremena, ovaj klasik stavio na 192. mjesto, prenosi "Danas".