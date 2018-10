ABBA na hologram turneji 2019.

Švedska pop grupa ABBA planira svjetsku turneju 2019. godine, više od tri decenije nakon posljednje zvanične turneje prije raspada 1982. godine. Članovi grupe, međutim, neće prisustvovati ovoj turneji, već će biti na sceni kao hologram.

Najnovije vijesti kažu kako su snage udružili šef Spajsica Simon Fuler, "Universal Music Group" i ABBA kako bi priredili koncerte koji će fanovima pružiti fenomenalno iskustvo koristeći najnovija dostignuća na polju virtuelne stvarnosti. Cilj je prikazati ovu grupu novoj generaciji obožavalaca na način kakav je prije bio nezamisliv.

Ova turneja može se nazvati i turnejom virtuelne stvarnosti jer će članove benda na bini predstavljati njihovi digitalni avatari.

"To je savršeno. Možemo zajedno biti na sceni dok sam ja kod kuće i šetam psa", rekao je Beni Anderson iz grupe ABBA i dodao da će, ukoliko ovo uspije, sigurno biti još mnogo umjetnika koji će željeti da nastupaju na ovaj način.

Do sada su hologrami bili korišteni samo kada je umjetnik mrtav, poput hologramskog nastupa repera Tupaka Šakura na festivalu "Coachella" 2012. godine ili Majkla Džeksona na dodjeli "Billboard "nagrada 2015.

Međutim, na ovogodišnjim izborima u Francuskoj, predsjednički kandidat Žan-Luk Melenšon koristio je tehniku holograma kako bi govorio na sedam skupova u isto vrijeme.

Tako će, iako su svi članovi nekadašnje grupe ABBA živi, oni biti projektovani hologramski ispred benda koji će svirati uživo, dok će glasovi biti uzeti s ploča i audio-snimaka s njihove turneje po Australiji 1977. godine.

"To će biti kao da ste u 1977. godini, sa bendom koji svira uživo, pratećim vokalima, sjajnom scenografijom uz svjetlo i zvuk, sve će biti kao da ste na koncertu uživo", dodao je Anderson.

Podsjetimo, ABBA je osnovana 1972. godine, a slavu su stekli nakon pobjede na Eurosongu s pjesmom "Waterloo". Nakon toga nanizali su mnoge hitove i do danas širom svijeta prodali preko 380 miliona nosača zvuka. Švedski bend razišao se 1982, ali nakon toga okupili su se nekoliko puta. Bilo je to 1986. pa opet 1999. i nešto ranije ove godine kada su povodom 50. godišnjice nastupili na privatnom partiju u jednom hotelu u Stokholmu te otpjevali "The Way Old Friends Do". No, kad su članove benda prošle godine novinari upitali hoće li biti pravog okupljanja benda, dobili su negativan odgovor.

Hologram

Stvarni prikaz holograma podrazumijeva projektovanje nevidljivog filma koji se rasteže pod različitim uglovima sa LED projektorima i na taj način stvara sliku izvođača u 3D prikazu. Sve zapravo izgleda kao iluzija i mnogo je komplikovano, objasnio je stručnjak za vizuelne efekte iz kompanije "Eyellusion Hologram" Džef Pezuti.

Dosadašnji koncerti

Hologramske nastupe kao što će imati članovi grupe ABBA već su imali Tupak Šakur, Majkl Džekson, Roni Džejms Dio, Roj Orbison ...

Kroz istoriju nastupa postojali su mnogi pokušaji organizacije ovakvih koncerata, a prvi značajniji napravio je sastav "Gorillaz" 2006. godine tokom dodjele nagrada "Grammy". Nakon njihovog pionirskog poduhvata stručnjaci za vizuelne efekte su neprekidno radili na usavršavanju ovakvih koncerata.

Do sada najbolji prikaz jednog hologramskog koncerta napravila je produkcijska kuća "Eyellusion Hologram", pa je tako legenda metal muzike Roni Džejms Dio, pomalo bizarno, mogao da zabavi publiku i nakon smrti, koja se desila 2010. godine.