ABBA najavila novu pjesmu

Član švedske pop grupe ABBA Bjorn Ulveus rekao je da fanovi mogu da očekuju novu pjesmu "u septembru ili oktobru" od benda koji se razišao prije 37 godina.

Ulveus je rekao danskom tabloidu "Ekstra bladet" da je potrebno "ekstremno mnogo vremena" da se napravi video spot sa prikazima članova grupe.

On je dodao da je sve odgađano "suviše dugo", prenio je AP.

Grupa je ranije saopštila da su se Ulveus, Beni Anderson, Ani-Frid Lingstad i Agneta Faltskog ujedinili u vezi sa planom da se održi virtuelna turneja sa njihovim digitalnim prikazma /avatarima/ i da će se jedna od dvije nove pjesme zvati "Još imam vjere u tebe" /I Still Have Faith in You/.

ABBA je postala slavna pobjedom na takmičenju za Pjesmu Evrovizije naslovom "Voterlu" i ostalim hitovima iz sedamdesetih, uključujući "Densing kvin". Grupa se razišla 1982. godine.