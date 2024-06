ABBA primila priznanje "Kraljevski red Vasa"

​Četiri člana čuvene švedske pop grupe ABBA ponovo su se okupila da bi primili jedno od glavnih priznanja Švedske, "Kraljevski red Vasa", tokom ceremonije u Kraljevskoj palati u Stokholmu.

Bjorn Ulveus, Beni Anderson, Agneta Feltskog i Ani-Frid Lingštad koji se rijetko pojavljuju zajedno u javnosti i sada su u sedamdesetim godinama, dobili su ordene od kralja Karla XVI Gustava "za veoma istaknut doprinos u švedskom i međunarodnom muzičkom životu", navodi se u saopštenju Kraljevskog dvora, prenio je "Reuters".

Izuzetno popularna grupa, koja je nastala 1972. i raspala se početkom osamdesetih, prodala je oko 385 miliona ploča i još uvijek ima legije obožavalaca širom svijeta sa trajnim hitovima kao što su "Dancing Queen“, "Thank You For The Music“ i "Fernando".

Švedska je ove godine nastavila sa dodjeljivanjem viteških ordena Šveđanima poslije 50 godina pauze.

Ove godine, takođe, se navršava 50 godina od kada je ABBA pobijedila u finalu Pjesme Evrovizije u Britaniji 1974. sa pjesmom "Waterloo", čime je privukla globalnu pažnju.

Mjuzikl "Mamma Mia!", koji su komponovali Ulveus i Anderson, zasnovan na njihovim pjesmama, od 1999. godine, prema riječima njegovih kreatora, vidjelo je preko 70 miliona ljudi širom svijeta.

Ulveus je rekao za švedsku "TV4" nakon ceremonije da se osjećao "veoma emotivno" kada je primio priznanje, posebno jer je poteklo od švedske javnosti, prenosi "Telegraf".

