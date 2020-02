ABBA se vraća na scenu

Čuveni hitmejkeri iz Švedske, slavna pop grupa ABBA, vraća se da pokori muzičku scenu.

The Visitors, posljednji album voljenog kvarteta, objavljen je davne 1981. godine. Na oduševljenje mnogih obožavaoca širom planete, Beni Anderson (73) je otkrio da se sa Agnetom, Ani-Frid i Bjernom vratio u studio nakon skoro četiri decenije pauze, i da je poznata četvorka spremna da nam predstavi nove pjesme.

Anderson je u razgovoru sa jednim portalom najavio novi materijal negdje poslije ljeta:

"Pjesme će izaći ove godine, prepostavljam nakon ljeta. Mogu samo da nagađam, jer nisam u potpunosti siguran. Ne bi trebalo da dajemo lažna obećanja, ali, ako se ja pitam, biće to septembar. Nije to samo moja odluka, ali cilj jeste da izađu negdje na jesen", prenosi Telegraf.

Najavljene su dvije nove pjesme, koje će nositi nazive I Still Have Faith In You i Don’t Shut Me Down. Kako je Bjern Ulveas otkrio 2018. godine, jedna pjesma će imati pop prizvuk, dok će druga biti namijenjena za ples.

Grupa ABBA je formirana 1972. u Stokholmu, a dvije godine kasnije su osvojili Evroviziju sa pjesmom Waterloo, jednom od najpopularnijih numera sa ovog višedecenijskog muzičko-televizijskog spektakla.