ABBA snimila dvije nove pjesme nakon 35 godina

Osjećali smo da bi nakon toliko vremena bilo zabavno ponovno udružiti naše snage i ući u studio za snimanje, pa smo to učinili, rekli su članovi poznatog švedskog benda. Beni Anderson (71), Ani-Frid Lajngstad (72), Agneta Faltskoga (68) i Bjorn Ulveus (72) koji su snimili dvije pjesme nakon 35 godina.

“Mi smo stari, ali pjesme su nove. Čine nam se dobrim”, istakli su muzičari.

Jedna od pjesama 'I Still Have Faith In You’ biće emitovana u posebnom televizijskom izdanju u decembru na kanalima NBC i BBC. Poznata četvorka je rekla da je njihovo okupljanje posljedica uzbudljive ABBA-in turneje.

Ipak, na svjetskoj turneji koju su članovi benda najavili za 2019. i 2020. neće se oni sami pojaviti na sceni nego njihovi virtualni prikazi takozvani 'Abbatari'. Muzičari će zahvaljujući tehnologiji izgledati kao 1979. kada su bili na vrhuncu karijere.

“Smatramo da smo tada bili zgodni”, istakao je Ulveus.

Američke dnevne novine Time procjenjuju kako će Šveđani na turneji zaraditi milione funti. Bend će izvesti najveće hitove poput 'Waterlooa' s kojim su 1974. pobijedili na Evrosongu u Brajtonu, 'Mammu Miu' i 'Dancing Queen'. Ulveus ističe kako su digitalni prikazi 'zapanjujući za um'.

“Čućete glasove ABBA koji će izlaziti iz usta 'Abbatara'. Nećete moći vidjeti da nije riječ o ljudskim bićima. Biće zastrašujuće, ali odlična zabava i niko ranije to nije uradio”, ispričao je i dodao da su njega i ostale članove benda prošle godine skenirali 'tehno umjetnici'.

ABBA je 2000. odbila milijardu dolara za ponovno okupljanje jer je sporazum podrazumijevao 250 koncerata. Bend, koji je posljednji album objavio 1982. godine, prodao je više od 380 miliona albuma širom svijeta, a od 2010. grupa je uvrštena u Rock'n'Roll kuću slavnih.

Raspadu četveročlanog benda kumovao je razvod Agnete i Bjorna, a nakon nekog vremena razveli su se i članovi benda Beni i Ani-Frid. Grupa je osnovana 1972. godine, a članovi benda razišli su se početkom 1983. godine.