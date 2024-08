Adel prekinula koncert zbog gledanja Olimpijskih igara

Popularna britanska pjevačica Adel je u Minhenu prekinula svoj nastup kako bi sa publikom gledala prenos Olimpijskih igara u Parizu finalne trke na 100 metara za žene.

Na društvenim mrežama pojavili su se mnogobrojni snimci na kojima se vidi kako na koncertu Adel, publika gleda prenos olimpijskog takmičenja u Parizu.

Na velikom video zidu na bini posjetioci koncerta imali su priliku da zajedno sa Adel prate prenos. Mnogi su se pitali za koga Adel navija, jer je u trci učestvovala i predstavnica Velike Britanije.

