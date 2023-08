Adele otkrila značenje svog velikog hita

Karijeru britanske pjevačice Adele obilježili su hitovi poput Someone Like You, Hello, Rolling in the Deep, ali i Set Fire To The Rain.

Upravo je na nedavnom koncertu u Las Vegasu odlučila otkriti koje je pravo značenje ove pjesme te kako je dobila ime.

Poznata po srceparajućim tekstovima koje je pisala na osnovu ličnih iskustava, Adele je publici u Las Vegasu odlučila ispričati kako je zapravo nastao njen hit Set Fire To The Rain.

Otkrila je da pjesma usprkos emotivnim stihovima govori o pokušaju da zapali cigaretu dok pada kiša.

Adele je ispričala kako se svađala sa svojim tadašnjim dečkom objašnjavajući da je izjurila iz kuće na kišu kako bi ga spriječila da vidi da je uznemirena, prenosi Index.

Njezin dečko je tijekom svađe rekao: "Nećeš moći zapaliti tu cigaretu na kiši", ali ona je uspjela u tome, zbog čega se pjesma zove Set Fire To The Rain.

Takođe, Adele je govorila o nizu nastupa u Las Vegasu koji je završen u martu, ali im se ponovno vratila ovog ljeta rekavši da su je redovni nastupi u ovom gradu "vratili u život".

"Moj život je nekada bio ogroman kada sam bila mlađa, ali izgleda da što je moja karijera postajala veća, to sam postajala sve uplašenija i anksioznija. Družim se sa svojim psima, sinom i dečkom i ćaskam sa svojom domaćicom", rekla je Adele.

Kako nastupa petkom i subotom, napomenula je da se raduje svakom dolasku u Las Vegas i da se osjeća kao da je u noćnom izlasku s prijateljima. "To me vratilo u život", priznala je publici.