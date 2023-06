Adi Šoše novom pjesmom "Suvenir" doziva ljeto

Adi Šoše sa svakom novom pjesmom pravi iskorak dalje u karijeri, a tako je sigurno i sa "Suvenirom" koji ima potencijal da postane pravi ljetni hit. Odlični Mostarac ne mijenja tim koji pobjeđuje i ovu kompoziciju potpisuje duo koji zna samo za uspjehe – Amil Lojo i Armin Šaković. Spot je djelo Vedada Jašarevića.

"'Suvenirom' prizivamo ljeto. Iskren da budem, ovo je pjesma koju sam najviše iščekivao sa ovog prvog albuma. Sjećam se i kad je tek nastala. Taj dan sam snimao spot za pjesmu "Ne dam te". Poslije čitavog dana snimanja vraćam se u studio i tamo su me čekali Armin Šaković, koji je napisao tekst, i Amil Lojo, koji je uradio muziku i aranžman. Odmah su mi dali tekst da pjevam i bukvalno to je bila ljubav na prvo slušanje. Snimio sam je čitavu odmah sutradan i poželio je odmah objaviti krajem prošle godine, ali znao sam da su male šanse, jer je pjesma ljetna i prosto tajming nije bio idealan za takvo nešto. Od tad sam je bukvalno pola godine strpljivo slušao u autu, čekao i, eto, konačno dočekao njen izlazak. Mislim da je ova pjesma jedno lijepo osvježenje u mojoj karijeri poslije niza emotivnih balada koje smo snimili. Ima prekrasnu energiju i potencijal da bude slušana među jako širokom populacijom, od 7 do 77 godina, što se kaže. Ovo nam je već treća pjesma u ovoj godini, a još nismo ni na polovini godine, tako da moram reći da sam jako ponosan na čitavu ekipu s kojom sarađujem. Izdvojio bih Amila Loju i Armina Šakovića, duo sa kojim bih volio raditi pjesme do kraja karijere, ali i čitav moj bend koji čine vrhunski muzičari i ljudi: Mejdi Sulejmaniji, Dragan Rokvić Rokva i Bojan Crnogorac. Čast mi je što sam dio ovog projekta i uvjeren sam da nas najbolje stvari tek očekuju u budućnosti", kaže Šoše.

Amil Lojo, koji je i producent novog albuma Adija Šošeta, vjeruje u uspjeh nove pjesme.

"'Suvenir' će se savršeno uklopiti u Adijev repertoar. Vjerujem da će brzo pronaći put do publike na Balkanu i da će je svi pjevati na brojnim Adijevim nastupima koje imamo zakazane do kraja godine. Ovo je naš sedmi singl. Imamo još jednu kompoziciju koju ćemo objaviti krajem juna u sklopu festivala Melodije Jadrana u Splitu. Sa ovih osam pjesama kompletirat ćemo jedno poglavlje naše uspješne saradnje", kaže Amil Lojo.