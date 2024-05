Adi Šoše za "Nezavisne": Moje pjesme ne podliježu trendovima

​Adi Šoše, mladi Mostarac kojeg region pamti po takmičenjima u muzičkim emisijama "Zvezde Granda" i "A strana", nedavno je objavio novu pjesmu "Ruža". Ovo je treći singl koji je Šoše objavio ove godine, pored pjesama "Zabranjena riječ i "Sve ili ništa", dueta sa Tonijem Cetinskim.

Tekst, muziku i aranžman nove pjesme potpisuje Amil Lojo, dok su članovi benda bubnjar Bojan Crnogorac, basista Dragan Rokvić, klavijaturista Amil Lojo, gitarista Mejdi Sulejmani, trubač Miron Rafajlović i prateći vokali Aida Mušanović, Amil Lojo, Fatmir Sulejmani i Dragan Rokvić.

Više o novom singlu, nadolazećem albumu i planovima za budućnost Adi Šoše je govorio u intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Za "Ružu" ste rekli da je jedna od "najozbiljnijih" pjesama Vaše karijere, šta ste pod time mislili?

ŠOŠE: Mislim to iz više razloga, u liričkom smislu mislim da nisam pjevao ozbiljniju pjesmu, melodijski je također mnogo zrelija, ima taj neki kafanski element i prosto dojam mi je da je pjesma mnogo starija od mene. Međutim, kad sam otpjevao taj prvi demo, prosto mi se učinilo ispravno da je snimim, bez obzira što ne podliježe današnjim trendovima. Uostalom, nijedna pjesma koju sam snimio ne podliježe trendovima, tako da mi ništa nije čudno snimati takve pjesme. Na duže staze smatram da sve pjesme koje sam snimio imaju kapacitet da opstanu, mislim da će vremenom da dosegnu svoj puni potencijal i da će se, bar ako je vjerovati mojim vizijama, pjevati na velikim koncertima u budućnosti.

NN: Kojim kriterijumima se vodite kada birate pjesme?

ŠOŠE: Vrlo je prosto, ako je osjećam i ako me ne "umori" poslije par dana slušanja to je to. To je možda i najbitniji kriterij, jer ako ti je pjesma neslušljiva poslije par dana, kako planiraš da je izvodiš narednih 30 godina? Zato sebe uvijek upitam to pitanje, da li je, gospodine Šoše, ovo pjesma koju želiš pjevati do kraja života? Ako nije, kažem hvala lijepo i čekam neke nove. Jako prosto zapravo. Pomalo i sam nešto napišem, ali još uvijek sam nespreman da se okušam i kao kantautor.

NN: Pjesmu je radio Vaš dugogodišnji saradnik Amil Lojo, koji je, između ostalog, autor i poznatih pjesama Massima Savića i Tonija Cetinskog. Kako je došlo do ove saradnje i koliko ste zadovoljni rezultatima?

ŠOŠE: Došlo je spontano prije nekih pet godina. Čuli smo se preko Instagrama, dogovorili snimanje kavera jedne pjesme koja se zove "Dobro te znam". Kad sam je snimio, desila se neka neobična hemija u studiju, a i ta pjesma je napravila super uspjeh kod publike. Nastavili smo neobavezno snimati kavere pjesama koje je pisao Amil svako par mjeseci i poslije nekih 14 pjesama smo odlučili da radimo pjesme namjenski rađene za mene na obostrano zadovoljstvo. Inače, sve te kavere izvodim i na nastupima i publika zaista reaguje fenomenalno na njih. Posebno na pjesmu "Vjerujem u nas", koja je, slobodno mogu reći, postala pravi regionalni hit. Od autorskih pjesama bih izdvojio i pjesmu "Najljepši cvijet" koja pretenduje da čak i prevaziđe tu pjesmu u budućnosti, barem po nekoj specijalnoj energiji koja se stvori kad je izvodimo. Prosto nosi neku magiju sa sobom. Uglavnom, ide nam sjajno, nema šta, bolje nego sam mogao i zamisliti, mada vjerujem da nas najbolje stvari tek čekaju. Vjerujem u nas, što bi se reklo.

NN: Upoređuju Vas sa velikim imenima domaće scene, kao što su Zdravko Čolić i Toše Proeski, kakva je Vaša reakcija na to?

ŠOŠE: To su legende i lijepo je kad te porede, znači da ni Ada nije loš igrač.

NN: Koju muziku volite da slušate, postoji li neko sa kim biste rado sarađivali?

ŠOŠE: Slušam sve živo ako mi se sviđa. Mada, kako god okrenem, život me vazda vrati na Olivera i Tošeta.

NN: Po struci ste građevinski inžinjer, zbog čega ste se odlučili za karijeru u muzici?

ŠOŠE: Građevinu sam oduvijek mrzio i završio je da učinim roditelje ponosnim, iskren da budem. Muziku sam odabrao zbog sebe i da sebe učinim ponosnim. Bez obzira što put nije bio lagan, nit je sada lagan, nimalo se nisam pokajao i opet bih ga ponovio 100 puta ako treba. Muzika mi je dala smisao života.

NN: Učestvovali ste u emisijama "Zvezde Granda" i HRT-ovoj "A strani", koliko su Vam ta iskustva pomogla u građenju karijere?

ŠOŠE: Pa mnogo, jer to su bili moji prvi koraci u ovoj industriji. Nikad pred kamerama nisam pjevao u životu do tih emisija. Zahvalan sam na tim iskustvima do kraja života.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, da li je u planu novi album?

ŠOŠE: Radna je godina, nema šta. Polovinom ovog mjeseca već izlazi novi singl, kao i polovinom šestog mjeseca. Album je bio opcija prije nego su ove pjesme ugledale svjetlo dana, međutim, kad je prisutna ovakva aktivnost, smatram da nema potrebe za time još uvijek. Svaka pjesma je dobila svoj stejdž i svojih pet minuta da se izbori, što je donekle i pošteno. U drugu ruku, ovo i jeste album, samo što smo odabrali parcijalnu vrstu distribucije. Nove pjesme, koncerti i dizanje priče na nove levele je plan od prvog dana do zadnjeg.

