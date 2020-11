Adnan Hamidović Frenkie: Iako sve staje, ne želimo prestati sa muzikom

Poznati bh. reper Adnan Hamidović Frenkie predstavio je video-spot za novi singl "Oktobar", za koji kaže da veoma asocira na neke njegove stare pjesme iz vremena kada je bio poznat po svom socijalnom angažmanu.

"Smatram da je ovaj novi singl povratak nekim osnovama i povratak nekom starom Frenkiju. Malo sam se u zadnje vrijeme oslobodio nekih svojih kalkulantskih misli što se tiče muzike. Prestao sam da razmišljam o tome šta bi bilo dobro, šta bi publika voljela da čuje i rekao sam sebi sad ću da napravim nešto što ja želim i gdje ću biti iskren, direktan i otvoren, bez kompromisa u tekstu, i proizvod svega toga je nova pjesma 'Oktobar'", rekao je Frenkie.

Muzičar je podsjetio da je nekoliko zadnjih albuma radio u saradnji sa reperima Kontrom i Indigom te da u takvim saradnjama uvijek mora postojati prostora za dogovore i kompromise.

"To, naravno, nije ništa loše, ali sad sam odlučio da kažem neke stvari koje su mi dugo na umu i bez računanja hoće li se to ljudima svidjeti ili neće i da li je pravi trenutak za to. Ipak, ispostavilo se, po reakcijama, da su ljudi upravo ovo željeli i da im se sviđa", zaključio je Frenkie.

Reper dodaje da mu je plan i da se sa novim materijalom vrati svojim korijenima, a kako ističe, u najavi je i studijski album koji bi mogao biti pred publikom naredne godine.

"Ja radim na novom materijalu i na svim drugim pjesmama sam se vodio ovim receptom da se oslobodim svih razmišljanja, prognoza i računanja. Želio sam da radim kao na početku svoje karijere, kada sam bio dosta mlađi i kad me boljela briga za mišljenja. Na taj način pristupam novim pjesmama i mislim da će to biti zaokruženo u jedan novi album", poručio je Frenkie.

Kako je trenutno u svijetu vladavina pandemije virusa korona, koja je uticala na sve muzičare, tako i Frenkie ističe da je i kod njega sve stalo u poslovnom smislu, ali da se ipak radilo na drugim stvarima usko vezanim za muziku.

"Što se tiče posla, sve je stalo, nismo ništa radili zbog pandemije virusa korona. Neke druge stvari vezane za muziku smo ponovo aktivirali, kao neki influensing na društvenim mrežama, ali koncerti su stali i ja sam razmišljao da li uopšte treba objavljivati nove pjesme, slično je i Kontra razmišljao, ali je ipak predstavio novi album. Ne želimo da se prestanemo baviti muzikom i muzika generalno neće stati", naglasio je Frenkie.

Reper je poručio da se neće previše obazirati na pandemiju kada je u pitanju posao, ali kada je u pitanju zdravlje, da će svakako paziti na sebe i svoje bližnje.

"Što se tiče nekih drugih stvari, kao što je zdravlje i psihološko zdravlje, to je na sve nas uticalo, jer jedno vuče drugo, stalno razmišljaš o finansijama i da li ćeš se razboljeti. Meni je supruga bila pozitivna na virus korona, srećom, sve je dobro prošlo, ali pritisak je ogroman i u intervalima dolazi i popušta, tako da sad počinje zima, valja nam se svima paziti i čuvati", poručio je Frenkie.