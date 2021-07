Ajron Mejden izbacio novu pjesmu poslije šest godina pauze

Engleski hevi metal bend Ajron Mejden objavio je singl "Natpis na zidu" (The Writing on the Wall) nakon seštogodišnje pauze od posljednjeg studijskog albuma "Knjiga duša" (The Book of Souls) iz 2015. godine.

Tekst za novu numeru napisali su frontmen benda Brus Dikinson i gitarista Edrijen Smit, a svoj doprinos pjesmi dao je i basista Stiv Haris kao pomoćni producent.

Inspiracija za singl izvučena je iz petog poglavlja biblijske knjige proroka Danila, u kojoj tokom gozbe vavilonskog princa Belšazara misteriozna ruka ispisuje poruku na zidu koju niko potom nije mogao dešifrovati, a sam izraz "natpis na zidu" označava nagovještaj predstojeće propasti ili nesreće ili nečijeg kraja.

Pjesma benda nije referenca na ovu biblijsku priču, već ju je Dikinson iskoristio za svoj narativ koji je prikazan u spotu, a koji se može tretirati kao kratki film.