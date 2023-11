Ajs Nigrutin snimio pjesmu, želi da pobijedi u "Nikad nije kasno" (VIDEO)

Srpski reper Ajs Negrutin objavio je zajednički singl sa hrvatskim kolegom Grgom Čvarkom (Grga Čučić).

Tekst pjesme "Ćiribu Ćiriba" će vas sigurno oduševiti.

"Pesma govori protiv sistema, oduzimanja svinja seljacima, protivu loše proizvedenog napitka kojeg bespravno nazivaju pivom, protivu fiskalnih kasa na pijacama i parkiranja na zelenim površinama. Sa ovom hit singl numerom ciljamo na svetsku scenu jer ovo svi na planeti dobro razumeju. A glavni cilj je pobeda na takmičenjima "Ja imam talenat" a kasnije i u emisiji "Nikad nije kasno".

Ovo je već treća pesma sa Grgom Čvarkom. Do saradnje je došlo nakon takmičenja u lupanju šamara gde sam išamarao Grgu ne znajući da je dobar sa Marčelom koji me je posle zvao da mi preti i da ne diram Grgu, što sam ja naravno i učinio jer ne bih se Marčelu zamerao. Zvao sam Grgu da se izvinim. Otišli smo na pivo i odlučili da snimimo „nabrijane trake buraz, kužiš spiku“, kako reče Grga jer on je Hrvat“, poručio je u svom maniru Ajs povodom izlaska singla, prenosi Telegraf.

Poslušajte pjesmu:

