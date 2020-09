Album Damira Imamovića najbolji u Evropi

"Transglobal World Music Chart" objavio je godišnju listu najboljih izdanja, a novi album Damira Imamovića proglašen je najboljim evropskim World Music izdanjem sezone septembar 2019 - septembar 2020.

Laskavu titulu "The Best of Europe" "pjevač koji priča priče" dobio je nakon što je nekoliko mjeseci bio u samom vrhu Transglobal liste, a jul je proveo na čelnoj poziciji. U ukupnom poretku top 100 albuma iz cijelog svijeta, ovo dosad najuspješnije Imamovićevo izdanje zauzelo je visoko šesto mjesto.

"Singer of Tales" izašao je u jeku pandemije kovida-19, 3. aprila 2020. godine, u izdanju londonske kuće "Wrasse Records". Producirali su ga legendarni producent Džo Bojd i Andrea Goertler i na ovom albumu Damir je okupio all-star ekipu muzičara: američkog kontrabasistu Grega Koeena, turskog kemenčehistu Derju Turkana i sarajevsku violinistkinju Ivanu Đurić. Album je sniman u Berlinu.

Iako je velika turneja novog Damirovog projekta otkaza u jeku pandemije, album je privukao veliku pažnju javnosti i stručnjaka, te se dosad okitio priznanjem njemačkog Udruženja muzičkih kritičara, tzv. njemačkim "Grammyjem". (Agencije)