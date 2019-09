Album Ejmi Vajnhaus najbolji u 21. vijeku

Britanski muzički stručnjaci nedavno su napravili top-listu najboljih studijskih albuma koji su objavljeni u periodu od 2000. godine do danas. Listu su sastavljali vrhunski poznavaoci svjetske scene, a u svom obrazloženju istakli su da nju čine ostvarenja iz različitih muzičkih žanrova, pa su se među najboljim našli pop, rok, elektro i rep izvođači i bendovi.

Ejmi Vajnhaus - "Back to Black"

Na prvom mjestu liste najboljih albuma nalazi se pjevačica Ejmi Vajnhaus sa svojim ostvarenjem "Back to Black", koje je objavila 2006. godine. Kritičari smatraju da sam naslov albuma zvuči zastrašujuće i da je već tada otkrio njen poziv u pomoć, jer se pjevačica okrenula konzumaciji opojnih droga, zbog kojih je na kraju i izgubila život. Producent Mark Ronson smatra da ovo izdanje sadrži zvuk luksuza, gdje se mogu čuti primjese popularne muzike iz prošlog vijeka, kao što su du vop, soul i hip-hop. Ovaj producent je u svojoj kritici istakao da je pjevačica uz ove žanrove uvijek pjevala u pogrešnoj intonaciji, ali kada bi ona to izvodila, sve bi zvučalo savršeno dobro.

"The Strokes" - "Is This It?"

Nakon što je britanski pop polako prerastao u indi zvuk, a američko tržište se gušilo u pop pank zvuku, debi album "Is This It?" iz 2001. godine njujorškog kvinteta "The Strokes" pokazao je kako rokenrol može ponovo da bude najtraženiji žanr. Ovaj sastav uspio je na velika vrata vratiti zvuk za koji su svi mislili da ostaje u 20. vijeku, a osim velikog muzičkog uticaja, zaslužni su i za stvaranje modnog pokreta.

Kanje Vest - "My Beautiful Dark Twisted Fantasy"

Reper koji je u posljednje vrijeme mnogo češće predmet rijaliti emisija i modnih revija, 2010. godine napravio je pravo remek-djelo. Kritičari smatraju da je u ostvarenju "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" ukomponovao akorde državnih himni, tekstove psiho drame, kao i gostovanja kolega sa scene od "Bon Ajvera" do Niki Minaž. Muzički stručnjaci smatraju da je ovim albumom Kanje uspio u jednoj cjelini da spoji zvuk soula i bluza sa svim zvukovima digitalne kulture.

Kendrick Lamar - "To Pimp a Butterfly"

Prateći uticaje bit scene iz Los Anđelesa, tokom 2015. godine, koja uključuje radove Kamasi Vašingtona i Flajing Lotusa, Lamar je proširio mogućnosti rep zvuka koji je gajio jedan stil od 2010. godine. Ovaj umjetnik je uspio da u već utvrđeni žanr doda primjese neosoula, džeza i fanka. Pjesma "The police-baiting Alright" postala je himna boraca za ljudska prava, a cijeli album postao je simbol proslave bogatstva crnačkih umjetnika.

Bijons - "Beyoncé"

Ljubav i poštovanje prema sebi su oduvijek bile teme pjesama pjevačice Bijons, međutim ove teme su se ujedinile u njenom petom albumu, koji je objavila 2013. godine. Stručnjaci su istakli da nikada ranije pjevačica nije izrazila toliko strasti kao na ovom materijalu. Pjevačica je uradila tada nešto što nije bilo svojstveno muzičarima, pa je tako za svaku pjesmu s albuma snimila video-spot, zbog čega je postala vodeća zvijezda u eri marketinga i prodaje albuma.