Album "Folklore" Tejlor Svift je najprodavaniji album 2020. u SAD-u

Album "Folklore" američke pjevačice Tejlor Svift je najprodavaniji album u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u 2020. godini, piše Entertainment Weekly, prenosi portal Klix.ba.

Ovo je peti put da pjevačicin album osvoji prvo mjesto na listi najprodavanijih. Ranije su ovu titulu dobili "Fearless" (2009), "1989" (2014), "Reputation" (2017) i "Lover" (2019).

Album je objavljen u julu, a do kraja decembra oborio je nekolicinu različitih rekorda, a Svift je krajem godine objavila još jedan album "Evermore".

Najnoviji album "Evermore" već se nalazi u top 200 Billboardovih hitova, a 33-godišnja pjevačica slušateljima je predstavila i dvije bonus pjesme "It's Time to Go" i "Right Where You Left Me".