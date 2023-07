Album Ortodoks Kelts reizdan na zelenom vinilu

Remasterizovani album "One, Two...Five!" (2007) izvođača irske muzike Ortodoks Kelts (Orthodox Celts) objavljen je na zelenom vinulu, saopštio je danas izdavač Maskom rekords (Mascom Records).

"Većinski autorski album, sa samo dvije obrade, od kojih čak samo jedna iz kategorije tradicionala, je, konačno, pokazao zrelost svih koji su u ovo ostvarenje bili uključeni", naveo je pjevač Aleksandar Petrović, poznat kao Aca Seltik.

Iz Maskoma podsjećaju da je to tekstualno Petrovićev najličniji album Kelta, sa pjesmama "What’s Goin' On?“ posvećenoj supruzi i "Your Song" sinu, dok je većinu muzike napisao Dejana Grujića, a tu su i koncertni favoriti "Queen Of The Day" i "Two Faces".