Aleksandar Dulić za "Nezavisne": Petar Božović je imao visoke kriterije za saradnju

Aleksandar Dulić banjalučki je autor i pjevač narodne muzike koji će sutra, druge večeri Sabora narodne muzike Radio-televizije Srbije (RTS) nastupiti sa svojom kompozicijom "Ostaju samo djela", a ono što je zanimljivo jeste da će uz njega nastupiti i proslavljeni srpski glumac Petar Božović.

Sabor narodne muzike počinje večeras, kada će se predstaviti autori kompozicija u takmičarskoj kategoriji "Starogradske pesme i romanse", dok će sutra biti izvedeno četrnaest kompozicija u takmičarskom programu "Novokomponovane narodne pesme".

NN: Nastupate na finalnoj večeri Sabora narodne muzike zajedno sa Petrom Božovićem. Kako je došlo do saradnje sa bardom našeg glumišta na Vašoj pjesmi "Ostaju samo djela" i koliko Vam znači ta saradnja?

DULIĆ: Tako je, ove godine nastupam na Saboru narodne muzike Radio-televizije Srbije. Izvešću pjesmu "Ostaju samo djela", za koju sam pisao muziku i tekst. Aranžman je radio moj kolega Bojan Kičić, a posebno zadovoljstvo i čast mi je što sa mnom na ovom projektu sarađuje naš proslavljeni glumac Petar Božović. Do saradnje sa Božovićem došlo je preko naših zajedničkih prijatelja, kojima ovom prilikom zahvaljujem što su mi omogućili da uopšte dođem u kontakt sa jednom takvom ličnošću. Petrovi kriteriji bili su visoki u smislu da je rekao kako hoće da izađe u susret, da hoće tu pjesmu da snimi sa mnom, ali naravno, htio je da čuje demo snimak, da vidi samu tematiku i uopšte o čemu ta pjesma pjeva. To što se pojavljuje na Saboru, za njega nije bilo dovoljno. Poslao sam mu demo i pristao je na saradnju, štaviše - dodijelio mi je lijepe komplimente i rekao da mu je drago da još uvijek postoje ljudi koji o muzici i uopšte o životu tako razmišljaju.

NN: Već ste bili učesnik Sabora. Kakva su ovogodišnja očekivanja?

DULIĆ: Da, učestvovao sam prije dvije godine takođe kao kantautor. Izvodio sam svoju pjesmu "Bogu hvala". To je bilo predivno iskustvo za mene. Očekivanja, kao i prethodni put, za Sabor su slična. Zadovoljan sam i srećan što ću uopšte da se pojavim tamo. To je za mene već ozbiljan rezultat jer je moja pjesma u konkurenciji od 400 ušla u najboljih 14. Tu ću dobiti i medijski prostor među širom narodnom masom. Pjesmu izvodim uživo zajedno sa orkestrom Radio-televizije Srbije i to je posebna čast. Što se tiče samog rezultata i plasmana, sudeći da se dodjeljuju prva, druga i treća nagrada, naravno da kao i svi takmičari potajno želim da napravim neki rezultat, ali ne mogu reći da nisam prezadovoljan i ovim plasmanom.

NN: Zapažena je Vaša interpretacija pjesme "Junaci sa Košara" od prije mjesec dana iz dvorane "Obilićevo". Posebnu emociju, čini mi se, imate prilikom interpretacije pjesama patriotske tematike?

DULIĆ: Ne znam šta se tu posebno desilo, ali reakcija u odnosu na sve moje dosadašnje interpretacije je bila zaista posebna. Svakodnevno na YouTubeu raste broj pregleda i broj komentara, što mi svakako imponuje. Što se tiče emocije, ona je presudna u svemu što čovjek radi. Ako čovjek da dušu za ono što radi i ako radi sa voljom dajući najbolje od sebe, nemoguće je da to radi bez emocije. U svakoj pjesmi koju pjevam i u svakom poslu koji radim, nastojim da ostavim svoj maksimum i drago mi je da to ljudi vide, da primijete i da imam povratnu reakciju sa druge strane.

NN: Dobili ste nagradu "Oskar popularnosti" za najboljeg pjevača narodne muzike Republike Srpske. Koliko su ovakva priznanja za Vas vjetar u leđa?

DULIĆ: To je svakako jedno prestižno priznanje. Koliko god je Sabor narodne muzike na nekom visokom kulturološkom nivou, toliko je i "Oskar popularnosti" na visokom komercijalnom nivou, koji je takođe bitan za moju karijeru. Mnogo više mi svoj rad, trud i talenat u današnje vrijeme, kakvo jeste, možemo da materijalizujemo kroz komercijalni dio posla. Iz tog aspekta je to za mene bitno i značajno priznanje, pogotovo što tu pored mene bude mnogo ozbiljnih zvijezda i pjevača. razmijenimo kontakte, postanemo i prijatelji, dogovorimo neke nove saradnje. To je nešto što je mnogo bitno. Da ne kažem što pjevati u Sportskom centru "Borik" u svom gradu, gdje u publici ima mnogo tvojih prijatelja, bude posebna čast.

NN: Koji su dalji planovi po pitanju autorske muzike?

DULIĆ: Kada pričamo o autorskoj muzici gdje sam ja interpretator pjesama koje se prvi put pojavljuju na tržištu, a gdje nisam tekstopisac i kompozitor, imam već dvije pjesme koje su snimljene i koje ću u narednih šest mjeseci da objavim. Kada govorim o svojim autorskim pjesmama, takođe imam tri pjesme za koje postoje demo snimci, ali o tome ćemo drugom prilikom.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.