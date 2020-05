Alen Brentini: Kada pojedinac stekne moć, onda pokazuje pravo lice

Muzičar Alen Brentini, porijeklom Riječanin, danas stanovnik cijelog svijeta, kao uvertiru za novi album "Modern World" objavio je novi singl pod nazivom "Bad Blood". Radi se o žestokom zvuku, a inspiracija je potekla od socijalno-političkih prilika.

Ovaj muzičar koji na svjetskom nivou stvara zavidnu karijeru ističe da se iza teksta krije negativna i otrovna vibracija, koja nam je svakodnevno servirana kroz lažne vijesti i lažna obećanja. Alen Brentini je sarađivao sa brojnim svjetskim muzičarima, svirao na velikim poznatim pozornicama, a veliki gitarski brend "Ibanez" bi mogao da predstavi gitaru sa njegovim potpisom. U razgovoru za "Nezavisne novine" Brentini govori o novoj pjesmi "Bad Blood", najavljenom albumu kao i prilikama na regionalnoj i svjetskoj sceni.

NN: Objavili ste singl "Bad Blood". Kako biste opisali tematiku ovog izdanja?

BRENTINI: "Bad Blood" ima dosta otrova u tekstualnoj strukturi. Pjesmu sam napisao iziritiran političkim malverzacijama u globalnim razmjerima. Poenta pjesme je moj stav o tome da kad nekome daš poziciju, pa zatim stekne moć, onda taj netko uglavnom pokaže svoje pravo lice. To se najviše odražava na malim ljudima koji jednostavno ne mogu protiv toga. Nisam od politike i nikad neću biti, ali znam da muzika ima moć izražavanja i velikog uticaja na slušatelje, pogotovo kod rok/metal publike, tako da, s obzirom na moje stavove, sigurno neću ćutati ako imam šta reći. Tako je nastala pjesma "Bad Blood".

NN: Singl najavljuje album "Modern World". Kada se ovo izdanje može očekivati na tržištu i koliko će numera da broji?

BRENTINI: Da, "Modern World" je naslov mog novog albuma koji će izaći do kraja godine. Album je gotov i za sada ima 10 pjesama, možda bude i još koja. Ali već zasad je dovoljno i, što je najvažnije, tematski dobro obuhvaćeno.

NN: Da li je u planu video-spot za pjesmu "Bad Blood" i da li je u planu ekranizacija još nekog singla s novog albuma?

BRENTINI: Da, svakako razmišljam da napravim koji novi video. Htio sam malo vidjeti kako se stvari razvijaju, pa nakon nekog vremena krenuti u realizaciju toga. Mislim da je OK prvo sa tekstualnim videom, možda dva singla, pa ukoliko ima interesa od strane publike, svakako bih napravio i koji spot. Do tada možete pogledati moja posljednja dva video-+spota za pjesme "Black Tears" i "Every minute in my heart" na mom Vevo kanalu, na YouTubeu.

NN: "Bad Blood" je snimljena na engleskom jeziku, da li će i ostala izdanja biti na engleskom i da li je na ovaj način lakše doći do strane publike?

BRENTINI: Apsolutno! Engleski jezik je univerzalan i lakše mi je pisati na engleskom, a s obzirom na to da su moji snovi uvijek bili veliki i oduvijek sam razmišljao široko, ne želim sam sebi postavljati granice. Zašto živjeti sa granicama kad ti je toliko toga otvoreno? Netko će možda reći šta ćeš tamo vani, ima takvih koliko hoćeš. Pa OK, zato i ima smisla, to znači da postoji tržište. Šta ću tamo gdje nema tržišta ili je jako malo?

NN: Vi imate ugovor sa proizvođačem gitara "Ibanez". U najavi je i gitara sa Vašim potpisom. Koliko to znači jednom muzičaru da ovakav brend proizvede gitaru po njegovom ukusu?

BRENTINI: Da, moja endorsement komapnija je "Ibanez". Ovo ostalo nije baš tako. Ja imam vrlo jak dogovor sa tim ljudima i nadam se da će tako i ostati. O gitari sa svojim potpisom iskreno ne maštam previše, ali definitvno bi bilo lijepo to imati, međutim prvo treba još malo ojačati na tržištu. To je jaka firma koju interesiraju brojke i sama ponuda da me podupiru je već velika stvar, a kamoli "signature model". Ja bih rekao sve u svoje vrijeme.

NN: Šta su najveće prednosti sviranja van granica Balkana, a šta su mane?

BRENTINI: Svaki profesionalni muzičar zna da mu je najteže svirati doma, u svojoj zemlji, tako je i u mom slučaju. Najviše volim svirati tu, ali mi je i najteže. Vani za svoj trud dobiješ poštovanje, dok doma ne, ili rijetko. Ja sam OK s tim jer imam uvijek opciju svirati i vani, a i na kraju krajeva to ignoriranje me je napravilo još jačim. Na neku foru sam se natjerao da više i što je moguće bolje radim. Ujedno razlog pisanja na engleskom je ta opcija sviranja bilo gdje u svijetu.

NN: Nastupili ste sa brojnim svjetskim imenima. Koju od tih saradnji biste rado istakli kao posebno dragu?

BRENTINI: Jesam, istina. Mogu reći da sam ispunio većinu svih mojih dječačkih snova i dijelio pozornice sa mojim idolima zbog kojih sam se i počeo baviti muzikom. Uz malo talenta, faktor sreće i ogromnu upornost sam to ostvario. Ne mogu posebno izdvojiti nikoga od tih ljudi jer su svi bili fantastični prema meni. Ako baš moram istaknuti nešto od svega toga, onda neka to bude ono zadnje što sam radio prije ove svjetske drame, akustična turneja sa Erikom Martinom (pjevač američkog benda "Mr. Big"), koji je moj dragi prijatelj i s vremena na vrijeme sviramo zajedno po klubovima u Evropi.

NN: Kada su u pitanju naredni planovi, osim objave albuma, gdje će publika imati prilike da Vas čuje uživo i da li su zemlje Balkana u planu za koncerte?

BRENTINI: O planovima je teško išta reći trenutno zbog situacije u svijetu. Masa festivala na kojima je trebalo da sviram sa svojim bendom, pa čak i u Japanu prvi put, preko noći je otkazana. Ukoliko se stvari vrate u normalu, biću među prvima koji će otići na turneju, a krenuću ovaj put iz naših krajeva pa dalje gdje nas život i prilike odnesu. Kažem nas, jer su uz mene moji dragi ljudi bez kojih ja ne bih mogao sve to raditi, bez članova mog benda, Arsena Urbana na bas gitari i Dušana Kranjca na bubnju, te bez mog menadžmenta. Vidimo se uskoro, nadam se i prije!