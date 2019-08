Almas Smajlović: Krenuo sam težim, ali, siguran sam, pravim putem

Sarajevski muzičar Almas Smajlović, frontmen benda "Erogene zone", najavio je objavu prvog samostalnog albuma, čija promocija bi trebalo da bude održana do kraja godine. Muzičar je već ranije predstavio nekoliko najavnih singlova, među kojima je duet koji je objavio s Mladenom Vojičićem Tifom.

Smajlović ističe da se maksimalno posvetio novom studijskom materijalu u čijoj realizaciji ne žuri, jer, kako ističe, želio bi da neke od tih pjesama i za deset godina na radiju zvuče tako da ga čine ponosnim. U intervjuu za "Nezavisne" Smajlović govori o procesu snimanja novog albuma, saradnji s Tifom, isplativosti objave albuma, kao i najavljenoj promociji novog materijala.

NN: Nakon nekoliko singlova najavili ste objavljivanje i studijskog albuma, možete li nam reći nešto više o najavljenom materijalu?

SMAJLOVIĆ: Da, upravo tako. Nakon pjesama "Sat" , dueta s Tifom i pjesme "Kad boriš se sam", te posljednjeg singla "Zmija", na albumu će se naći još sedam pjesama. Tu je i remiks pjesme "Sat", koji su uradili DJ duo TIF. Biće tu još nekih akustičnih varijanti pjesama, jer dok smo snimali pjesme, neke su odlično zazvučale i u toj varijanti, tako da sam odlučio staviti i te aranžmane na album. Uglavnom će to biti album kojem sam se maksimalno posvetio i to će se, siguran sam, osjetiti.

NN: Ranije ste rekli da ne žurite s objavom ovog materijala. Možete li nam reći šta Vam je trenutno najveći izazov kada je u pitanju rad na albumu?

SMAJLOVIĆ: Ne žurim iz više razloga. Uglavnom želim da taj album zvuči tako da kad čujem neku od tih pjesama na radiju za deset godina, budem zadovoljan. Upravo je to najveći izazov - produkcijski dovesti do nekog nivoa na kojem ću biti zadovoljan. Većinu toga sam već završio i sve pjesme su vrlo emotivne za mene i puno mi znače. Veoma sam sretan i zadovoljan time što sam do sada napravio, a produkcija je ipak tehničko pitanje. Ovo je prvi put da radim s producentom jer sve prije što smo radili kao bend, radili smo sami i snimali albume za 10 dana u studiju. Ima i tu nekog meraka, ali danas nema potrebe da radim na taj način. Nisam od onih tipova koji misle da sve znaju najbolje i zato sam uključio mnoge vrhunske muzičare koje cijenim i vjerujem da su dali sve od sebe za ovaj projekat, jer ipak muzika nije samo pitanje ukusa, nego i nivoa na kojem se radi.

NN: Koliko je danas u eri singlova i spotova isplativo objaviti album i da li on često predstavlja emotivnu satisfakciju umjetnika kao jedna zaokružena cijelina?

SMAJLOVIĆ: Nekako sam navikao da to tako treba, a i kad počnem koncertno djelovati, red je ipak ponuditi nešto novo. Pokušaću i ekranizirati što više pjesama sa albuma.

NN: Na jednom od prethodnih singlova sarađivali ste s Tifom, kako je došlo do te saradnje i da li će novi materijal imati još neki duet?

SMAJLOVIĆ: Tifa i ja se znamo veoma dugo, ali nije bilo prilike niti prave pjesme za nas. Kada je došla pjesma, vrlo lako smo se dogovorili o svemu i proveli divno vrijeme u studiju. Nakon toga je izašao dokumentarni film "Tifa" i ta je pjesma bila kao soundtrack jer smo koristili kadrove iz filma za taj video, kao i neke momente iz studija dok smo snimali pjesmu. Tifa je sigurno jedan od najboljih rok vokala i bilo mi je zadovoljstvo raditi s njim. Imao sam i saradnju s jednim od najboljih gitarista kod nas, Hamdijom Salihbegovićem iz grupe "Konvoj", na pjesmi "Sat", i još vrhunskih muzičara je sviralo na albumu, ali bih to ipak ostavio za izlazak albuma. Što se tiče vokalnih saradnji, imam neke ideje i želje, ali čekamo pravu pjesmu.

NN: Šta je najveća razlika u stvaranju novih pjesama solo i sa bendom i da li nastavljate raditi s "Erogenim zonama" i nakon objave solo singlova i albuma?

SMAJLOVIĆ: Raditi i stvarati sa bendom, posebno ako ste zajedno od početka, predstavlja predivno i bogato iskustvo. Ali, u životu se dogode prelomni trenuci kada čovjek osjeti potrebu da krene nekim novim, uzbudljivijim, ali i za mene možda i težim putem. Isto tako sam siguran da sam krenuo pravim putem jer uživam u svakom trenutku snimanja, sviranja i komponovanja novih pjesama. Sa bendom je ipak drugačije, tu je više ljudi i odmah samim tim i više različitih ideja i želja koje treba da pomirite i nađete kompromis i najbolje rješenje. Ovako kad radim sam, sve je na kraju na meni. Naravno da prihvatam i sugestije ljudi kojim sam se okružio u ovom procesu stvaranja, ali ipak na kraju sam odlučujem o tome kako i šta. Što se tiče "Zona", svi smo krenuli nekim svojim muzičkim putem, tako da nema planova da se ponovo okupimo kao bend.

NN: Kada je u pitanju promocija do sada objavljenih singlova, kako ona protiče i gdje Vas publika može u narednom periodu čuti uživo?

SMAJLOVIĆ: Super ide, često čujem na radiju pjesme, a i mnogo mi se ljudi već javlja za koncerte, što je dobar znak. Neću nastupati dok ne objavim album, a i to će, nadam se, uskoro.