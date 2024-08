Amel Ćurić za "Nezavisne": Singlovi su bolji za marketing, albumi dugoročno za muziku

Mladi bosanskohercegovački pjevač Amel Ćurić nedavno je objavio novu pjesmu naziva "Gdje si bila", koja predstavlja novi zaokret u karijeri mladog pjevača, jer ima fank prizvuk.

Autori teksta i muzike su Haris Rahmanović Priki i Nino Mujagić, za aranžman se pobrinuo Adis Sirbubalo, a spot potpisuje Arnej Misirlić.

"Ranije sam čuo za Harisa Rahmanovića Prikija i Ninu Mujagića kao autore nekih pjesama Marije Šerifović, onda sam obratio malo više pažnju na njih. Aranžman je radio moj saradnik Haris Bubalo, inače producent i član benda Dine Merlina, jedna zaista dobra ekipa i istinski sam ponosan na cijeli taj projekat", rekao je Amel Ćurić na početku razgovora za "Nezavisne".

NN: Nedavno ste objavili novu pjesmu "Gdje si bila", numeru malo bržeg ritma u poređenju sa onim na šta smo od Vas navikli. Kako je nastala ideja da objavite jednu ovakvu pjesmu i kako ste zadovoljni krajnjim rezultatom?

ĆURIĆ: Među prvim pjesmama koje su mi autori pustili je bila baš ova. Na prvo slušanje mi se dojmila, iako nije bila moj fazon. Ranije sam volio da slušam pokojnog Dinu Dvornika i pjesma me podsjetila na njega, baš mi se svidjela i odlučili smo da snimimo, na kraju smo dobili stvarno dobar rezultat. Zvuči moderno i svjetski, bez puno balkanskih primjesa i zvukova, išli smo srcem da to zvuči vrhunski i da uradimo kako treba.

NN: Koliko je za umjetnika bitno da stalno napreduje i istražuje nova polja, da se ne uljuljka u sigurnoj zoni?

ĆURIĆ: Čini mi se da svaki umjetnik godinama prolazi različite faze. Zašto ne bih takvu karijeru i napravio, da bude šaroliko i da svima dam po nešto, da dam sebe u svakom pravcu koji mogu da pjevam. Jedino ne bih snimio nešto što ne volim, kao što je ovaj novi pravac koji izvodi Desingerica, meni to nema nikakvog smisla i nema nikakve veze sa muzikom, takve pravce ne bih nikada snimao.

NN: Pjesme objavljujete po principu singl po singl, koje su prednosti, a koji nedostaci ovakvog načina rada?

ĆURIĆ: Ovaj princip singl po singl je teži u smislu da čovjeku treba više vremena da bi skupio određeni broj pjesama, pa da kasnije radi koncerte. Poznati izvođači poput Dine Merlina i Zdravka Čolića imaju veliki broj pjesama snimljenih u karijeri, pa ne izvode sve na nastupima. Za takve stvari je ovaj put teži, ali s druge strane, malo je jednostavnije i lakše doći do publike na ovaj način, jer svaka pjesma dobije posebnu pažnju. Kad izdate album, od tih desetak pjesama koje stavite na album sigurno neće sve jednako dobro da se čuju u javnosti, a kad jednu pjesmu objavite, sve su oči usmjerene ka njoj. Iz tog nekog marketinškog ugla, da dođete do većeg broja ljudi bolje je da izbacujete singl po singl, ali dugoročno je album bolja opcija.

NN: Otvoreno ste govorili da Vas zanimaju sevdalinka i harmonika, a Vaš stil bismo opisali kao pop-rok. Kako balansirate sve različite stvari koje Vas interesuju i u kojoj mjeri utiču na Vaš muzički izražaj?

ĆURIĆ: Sigurno bi bio fazon da nekad u životu snimim neki dobar narodnjak ili neku sevdalinku, jer i to dobro izvodim. Harmonika je moja prva ljubav još iz osnovne škole i još uvijek imam tu svoju prvu harmoniku koju sam dobio na poklon od roditelja. Vezan sam i volim sevdah, ono što je u Americi bluz, to je kod nas sevdah, to je u prevodu crna žuč, težina, tuga u želucu, sjeta, tegoba koju svi osjećamo i koju na kraju pustimo da kroz emociju izađe iz nas. Ja bih se stvarno radovao da mi se desi takva pjesma, volim sevdah i starogradski fazon.

NN: Pamtimo Vas kao pobjednika u emisiji "X Factor Adria" 2015. godine. Koliko su se do danas takmičenja ovog tipa promijenila, kakve mogućnosti su se Vama pružile nakon ovakvog plasmana u javnosti?

ĆURIĆ: Žao mi je što se ugasio, jer je bio jedan od najboljih formata koji su se desili u svijetu, ne samo kod nas. Generalno mislim da su ovakva takmičenja dobre odskočne daske za muzičare koji žele da dođu do šire publike. Naravno, nije uvijek garantovano da ćete biti uspješni, čak i ako pobijedite. U svakom slučaju, moja podrška svima koji razmišljaju da se prijave na neko takvo takmičenje, ali isto tako moraju biti svjesni u šta ulaze, tu postoje ugovori koje smo svi mi morali da potpišemo, odričemo se dosta stvari, ali ima i dosta onog što možemo da dobijemo, na kraju je sve to dosta korektno.

NN: Vaš mentor iz ovog perioda je bio jedan od najpoznatijih domaćih muzičara, Massimo Savić. Koliko ste uspjeli od njega da naučite i po čemu ćete ga pamtiti?

ĆURIĆ: Massima ću pamtiti po njegovoj originalnosti, po raznim temama koje smo mogli da otvorimo, to je čovjek koji će te uvijek saslušati, koji ima smisla za humor, vrstan muzičar, dobar vokal i gitarista, jednostavno umjetnik par excellance u svakom mogućem smislu i stvarno je veliki gubitak što nas je napustio, posebno nama koji smo ga poznavali. U narednom periodu će se u Zagrebu i Beogradu održati određeni koncerti u sjećanje na Massima. Ponosan sam što sam bio dio tog projekta, pokušali smo da ostavimo lijepo sjećanje na njega, ja nosim najbolja iskustva i dosta sam naučio od njega.

NN: Vaš duet sa Eminom Jahović je bio vrlo uspješan, postoji li još neko od kolega sa kime biste voljeli sarađivati?

ĆURIĆ: Rado bih snimio duet sa vrhunskim pjevačima današnjice mlađe generacije, kao što su Ilma Karahmet, Džejla Ramović, Mirza Selimović i Mahir Mulalić. Naravno, neću izostaviti Mariju Šerifović, Željka Joksimovića i Nermina Puškara. Nekog sam vjerovatno zaboravio, jer je veliki broj talentovanih pjevača, pogotovo kod nas u Bosni i Hercegovini. Jedna od tih osoba je i moja supruga Jelena, sa kojom ću vjerovatno u budućnosti snimiti nešto, jer u posljednje vrijeme dobijam komentare da bolje pjeva od mene.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, hoćemo li imati priliku da Vas čujemo u Banjaluci, da li je u planu album?

ĆURIĆ: Često dolazim u Banjaluku na privatne zabave, a nadam se nekom pozivu da se ponovo javno družimo. U pripremi je album, ali nemam pritisak oko toga, dosta radimo, imamo dosta nastupa i svirki i meni je to mjerilo uspjeha, koliko si na tržištu tražen, toliko si i uspješan. U narednom periodu, najvjerovatnije početkom oktobra, planiram izbaciti još jednu pjesmu autora Amila Loje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.