Američka zvijezda stiže u Beograd

​Saksofonista, flautista, klarinetista i kompozitor Džejms Karter pridružuje se Sesil Meklorin Salvant i Bilu Friselu u nizu velikih američkih zvijezda koje će Beogradski džez festival po prvi put ugostiti ove godine.

Srpska publika ga odlično poznaje sa ranijih nastupa u Srbiji, a novi susret dvostruko je vezan za slavnu istoriju najstarijeg srpskog džez festivala, koji slavi 40. rođendan.

Naime, Karter je za ovu jesen pripremio program "Lookin' At Lock" posvećen Ediju Lokdžou Dejvisu, velikanu sving/bibap tenor saksofona, koji je nastupio na Beogradskom džez festivalu 1974. u Njuport produkciji posvećenoj Čarliju Parkeru. Koncert Džejmsa Kartera i njegovog kvinteta, u slavu Lokdžoua, Njuporta i Beograda, biće održan u Velikoj sali Doma omladine Beograda, 26. oktobra 2024. u 21 sat.

Džejms Karter (Detroit, 1969) je jedan od najvirtuoznijih multinstrumentalista u savremenom džezu. Izvanredno svira sve saksofonske instrumente, od sopran do bas saksofona, flautu i klarinete - teško je reći u čemu je bolji, a ni on nijednom instrumentu ne daje prednost. Ipak, najveća priznanja stručne javnosti stekao je za bariton saksofon, više puta uzastopno pobjeđujući na godišnjim listama kritike magazina 'DownBeat'. Ove godine bio je drugi, a među deset najboljih plasirao se i u kategoriji sopran saksofonista, kao i raznih instrumenata (bas saksofon). Objavio je dvadesetak albuma kao lider, a svirao je i na izdanjima Vintona Marsalisa, Herbija Henkoka, Markusa Milera, Kristijana Mekbrajda, Madlen Peru i Di Di Bridžvoter, između ostalog.

Kao štićenik Vintona Marsalisa i Lestera Bouvija, Karter je rano osjetio dvije krajnosti džeza. Najprije je Lesterov avanturizam pobijedio Vintonov konzervativizam, izloživši tada mladog muzičara uzbudljivim avangardnim akcijama, prije nego što je ušao u studio da snimi debi album "JC on the Set" (1994). Vođen Karterovom nepresušnom improvizatorskom maštom njegov prvi kvartet bio je jedan od najžešćih malih sastava u džezu devedesetih. A Karter je postao jedan od predvodnika generacije tzv. "mladih lavova", stigavši i do Holivuda. U filmu "Kanzas City" Roberta Altmana u nezaboravnom dvoboju tenorista bili su Karter i Džošua Redman, tih godina najveći rivali na sceni, u ulogama Bena Vebstera i Lestera Janga.

Pokazujući naglašeno interesovanje za džez tradiciju, Karter je ranije imao uspješne projekte posvećene Bili Holidej ("Gardenias for Lady Day") i Đangu Renartu ("Chasin' the Gipsy"). Aktuelni projekat "Lookin' At Lock" posvećen je Ediju Lokdžou Dejvisu: "U jedanaestoj godini sam od svojih para kupio album Basie Jam #3, na kome su u frontu bili Klark Teri, Al Grej i, naravno, Edi Lokdžou Dejvis", sjeća se Karter. Opčinjen njegovom svirkom, nastavio je da ga proučava, a imao priliku i da ga upozna neposredno prije nego što je preminuo. Projekat "Lookin' At Lock" osmislio je povodom stogodišnjice Dejvisovog rođenja, sagledavajući njegov raznovrsni umjetnički izraz - sving, bibap i soul-džez - iz novih uglova.

Na 40. Beogradskom džez festivalu, Džejms Karter nastupiće sa sastavom u kojem su još četvorica izvanrednih muzičara: Satish Robertson – truba, Gerard Gibbs – klavir, Hilliard Greene – kontrabas i Elmar Frey – bubnjevi, prenosi "b92".

