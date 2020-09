Amira Medunjanin nastupa online na Arsenal Festu

Pjevačica sevdalinki i tradicionala svjetskog glasa Amira Medunjanin nastupa prvi put na Arsenal Festu, koji se usled pandemije Kovid-19 i vanredne situacije u Kragujevcu održava ovih dana online bez prisustva publike, a njeno izvođenje može se pratiti večeras od 21:00 preko zvanične fejsbuk strane festivala, najavili su organizatori.

Na jubilarnom Arsenalu 10 Amira nastupa u posebnom izdanju, u pratnji vrsnog harmonikaša Mustafe Šantića, sa kojim je sarađivala ranije gostujući njegovom Mostar Sevdah Reunion-u, a nedavno su ponovo radili zajedno na njenom aktuelnom albumu "For Him And Her", na kome je snimila pjesme koje su izvodili Toma Zdravković i Silvana Armenulić.

Amira ističe da "apsolutno nije postojala dilema" da li da nastupi na Arsenalu bez publike, jer je imala veliku želju da svojim dolaskom u Kragujevac podrži festival.

"Sviranje online i ispred ljudi su totalno dva različita svijeta. Nemate interakciju sa ljudima koja je neophodna za svakog izvođača, zarad razmjene energije. Prilagođavamo se vremenima kakva jesu, trudimo se dati maksimum. Zamišljam da ispred sebe imam more ljudi. Kad ste na bini ionako ne vidite 90 posto dvorane jer su reflektori upereni u oči. Jedino fali energija koja se osjeća na koncertu. Ali sigurna sam da će ljudi koji nas budu pratili biti sa nama i da ćemo to osjetiti na neki način", kaže Amira.

Ocijenivši da je globalna panedmija Kovid-19 "upozorenje čovječanstvu zbog svega što radimo planeti", Amira kaže da su joj poslednji nekoliko mjeseci mnogo nedostajali koncerti.

"Muzika je nešto najljepše što postoji na svijetu, pored života i ljubavi. Sad se pokazalo da bez muzike ljudi venu. Ja sam bila kao biljka pet mjeseci bez nastupa", kaže Amira.