Amira Medunjanin očarala Beograđane na prvom od tri koncerta

Umjetnica svjetskog glasa Amira Medunjanin održala je, u pratnji harmonikaša i klarinetiste Mustafe Šantića, prvi od tri rasprodata koncerta u beogradskoj Kombank dvorani, nekadašnjem Domu sindikata, gdje se vraćaju 11. i 12. oktobra.

Nakon prvog susreta sa Beograđanima u Kolarcu, i tokom godina brojnih rasprodatih nastupa u velikom Centru "Sava", ukazala se prilika da Amira prvi put zapeva i u Kombank dvorani, u uslovima koji podrazumijevaju ograničenje broja prisutnih, nošenje zaštitnih maski i držanje distance, usljed epidemije kovida 19.

Odmah na početku, Amira se zahvalila svima što su u tim uslovima došli na njen koncert.

"Dobri ljudi, nadam se da ste svi dobro. Ne mogu da vjerujem da imamo nakon sedam mjeseci prvi koncert u dvorani! Posljednji koncert u dvorani sam imala na Novom Zelandu i Australiji, i od tada muk i tišina. Kad sam se vratila, tri mjeseca iz kuće nisam izašla uopšte. Nije bila frka za mene, već za roditelje. Znam kako je, tako da – beskrajno hvala na hrabrosti!", poručila je pevačica sa bine.

Očaravajući Amirin glas i vrsna svirka harmonike Mustafe Šantića ispunili su tokom dva časa dvoranu kroz koju su emotivno i snažno odjekivali bezvremene sevdalinke i tradicionali, poput "Kad ja pođoh na Bentbašu", "Kaleš bre Anđo", "Jutros mi je ruža procvetala", "Karanfil se na put sprema".

Sa aktuelnog albuma "For Him and Her", za koji je snimila pjesme koje su izvodili Toma Zdravković i Silvana Armenulić, Amira je otpjevala Silvanine klasike "Srećo moja" i "Šta će mi život bez tebe", podsjetivši prisutne da je 10. oktobar godišnjica pogibije legendarne pjevačice.

Specijalna gošća koncerta bila je pjevačica Tamara Jokić, mlada Valjevka koju je Amira upoznala u Bostonu.

Svirajući akustičnu gitaru Tamara se Amirinim obožavaocima predstavila autorskim izvođenjem na španskom jeziku, a potom je sa Amirom otpjevala "Jovano, Jovanke".

Posebno je bio simpatičan trenutak kada je, neočekivano, iz publike pozornici prišla djevojčica kojoj je Amira pružila mikrofon da otpjeva "Čula jesam da se dragi ženi", uz burno odobravanje prisutnih.

Priliku da se glasom predstavi dobio je i Šantić, otpevavši "Ašik osta na te oči" i "Mostarski dućani", dok je za "Zajdi, zajdi" na tren ostavio harmoniku i nadahnutno pratio Amiru klarinetom.

Amira je Šantića predstavila kao "dobrog duha" i jednog od osnivača "Mostar sevdah rijunjn benda", koji spada u zaslužne za početak njene karijere prije 17 godina, sa kojim nije često nastupala do nedavnih nastupa u Vrnjačkoj Banji i na "Arsenal festu" u Kragujevcu.

Ponovo u duetu sa Tamarom Jokić, Amira je za planirani kraj otpjevala "A sad adio", ali su je burne ovacije vratile na bis, te je otpjevala pjesme koje je izvodio Toma Zdravković "Danka" i "Svirajte mi tiho, tiše".

Ispunivši želju iz publike koncert je odjavila "Eminom", na stihove još jednog Mostarca Alekse Šantića.