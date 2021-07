Amira sevdahom i kafanskom pjesmom nadjačala kišu

Kiša koja je u popodnevnim satima padala u Banjaluci prijetila je da otkaže koncert Amire Medunjanin na tvrđavi Kastel, međutim, kako ona reče pjevala je na balkončetu "Kiša rosi, kiša rosi" nadajući se da će otjerati istu i uspjelo joj je, pa je na pozornicu "Banja Luka Festa" izašla sa zakašnjenjem, nešto prije 22 časa.

Koliko banjalučka publika voli i poštuje jednu od najpoznatijih interpretatorki sevdalinki najbolje je pokazao veliki broj onih koji su strpljivo čekali dok sjedišta ne budu spremna kako bi zauzeli svoje mjesto. A kad je Amira zapjevala "Svirajte mi tiho, tiše", bilo je jasno zašto nosi sve epitete koji su joj dodijeljeni. Odmah potom zapjevala je "Ja nemam pravo nikoga da volim" i pronašla je kafansku dušu u svim posjetiocima.

Ovo veče Amira nije pjevala isključivo sevdalinku, već je tu kafansku dušu dirala pjesmama Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića, koje su sastavni dio njenog posljednjeg albuma "For Him and Her" koji je upravo posvetila ovim velikanima kafanske pjesme.

"Rane moje", "Kad se voli, što se rastaje", "Moj dilbere", nizale su se jedna za drugom, a Amira je humorom svojstvenom samo Bosancima i Hercegovcima, pozivala publiku da pjevaju sa njom i da puste glas.

Povodom nastupa na "Banja Luka Festu" Amira je rekla da se osjeća praznično, s obzirom na dugu pauzu od nastupa.

"Meni je 2020. godina i pamet oduzela, jer nisam pamtila ni koji je dan, ni datum, ništa nisam znala i sve mi se pomiješalo. Vratiti se iz tišine, tame i samoće i koliko god se družila sa familijom i rodbinom, falilo mi je ono što sam proživljavala posljednjih 20 godina. Živjela sam u koferu i putovala skoro svaki dan i odjednom sam zakočila. To me zabrinulo. Radili smo online koncerte, što nije ni približno onom osjećaju kada ste pred publikom pa ja vidim na vašem licu da li vam se sviđa ono što ja pjevam. To je ono kad radite online koncert, to ne možete znati i odmah dobijate neku dozu nesigurnosti. Ja nemam nesigurnost kada imam uživo kontakt s ljudima, jer pitam ljude šta im se ne sviđa i mogu li ja to ispraviti", ispričala je Medunjaninova.