Ammara Mistrić za "Nezavisne": Tuga i čežnja uzrok su najljepših pisanja

Mlada kantautorka Ammara Mistrić predstavila je video-spot za pjesmu "Između nas", a kako je otkrila, ovo ostvarenje govori o ljubavi i nedostajanju dragih osoba. Za Ammaru ljubav je najveće nadahnuće u stvaralaštvu te često o njoj piše i promišlja. Novi singl inspirisan je nedostajanjem, a pjevačica dodaje da osjećanja poput tuge otvaraju srce i inspirišu na kreativni rad.

"Najčešće su tuge i čežnje te koje su uzrok najljepših pisanja. Svjedoci smo da i kroz samo nastajanje života na Zemlji umjetnici najčešće pišu o njoj. Neiscrpne su teme, ne samo u muzici, već u umjetnosti uopće", naglasila je Mistrićeva u razgovoru za "Nezavisne". Novi singl nastao je u periodu izolacije izazvane pojavom virusa korona, a ovaj period donio joj je priliku da se više posveti stvaralaštvu.

"Smatram da je nama muzičarima, autorima i nekome ko se bavi kreativnim radom pandemija i izolacija donijela lijepe stvari, koliko god to čudno zvučalo. Budući da dugo nismo svirali, imali smo dovoljno vremena da promišljamo, da proširimo vidike, da izađemo iz komforne zone, da ostvarimo nove saradnje, i iskreno jedva čekam materijal svojih kolega. Mišljenja sam da ćemo dobiti sjajne albume i singlove ovaj put, upravo zbog tog vremena koje smo imali za rad", zaključila je Ammara.

Novi singl dobio je i zanimljiv video-spot, a kako pjevačica kaže, ovo ostvarenje će biti pun pogodak za najavljeno predstavljenje publici na CMC festivalu u Hrvatskoj.

"Pozvana sam od strane 'Hayat produkcije' da se predstavim Hrvatskoj publici ove godine na CMC festivalu. Smatrala sam da je ova pjesma pun pogodak za to. Vrlo brzo je snimljen audio-snimak, potom i video-zapis. Iznjedrili smo ovaj projekat zajedno. Prvi put u saradnji sa TV kućom i sa muzičkim producentom Arelom Češljarom. S njim sam radila na muzici, a on potpisuje aranžman. Moj prijatelj i kolega Emir Jugo snimio je gitare, dok je saksofonom sve začinio Meho Radović. Što se tiče video-spota, studijsko snimanje ovaj put bilo je u pitanju, a moja ideja je bila da se plesači pojave u spotu prvi put i da budem naslikana kao na platnu. Za to je bila zadužena umjetnica iz Sarajeva koja je naslikala body paint. Uvijek mi je važno da moji saradnici imaju slobodu u svom radu i da se osjećaju ugodno na setu. Mislim da se to prenijelo i na visual", rekla je Mistrićeva.

Samo snimanje video-spota sa sobom je nosilo brojne izazove, ali i zanimljive anegdote koje će se rado pamtiti.

"Uvijek se dese neke anegdote, ali recimo, dvije važne spomena su bile i te da za pjesmu 'Vrata snova', dok je sniman spot, nisam znala da snimamo u minskom polju. Izašli smo svi živi i zdravi, ali svaki naredni put sam provjerila lokacije. Za pjesmu 'Nikada' desilo se i to da smo snimali na teškom minusu u decembru i da smo svi završili na bolovanju. Uvijek se dese neke nepredviđene situacije pa budu kasnije smiješne i čudne u isti mah", prisjetila se Ammara.

Što se tiče narednih planova ove talentovane umjetnice, u najvećem iščekivanju je ponovni susret s publikom.

"Radim svakodnevno i uporedo završavam fakultet. Apsolvent sam na Odsjeku komunikologije. Mislim da će u budućnosti sve ići brže i trudiću se da zadržim tempo koji mi se dešava trenutno", poručila je Ammara.