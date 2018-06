Ana Đurić Konstrakta: Scena nam je bogata, ali produkcijski i dalje nevešta

Budući da je u pitanju festivalski nastup ograničenog vremena, napravili smo set-listu s pesmama koje su publici poznatije. Pre svega čuli smo od kolega za festival, da je vrlo dobro organizovan, posećen i na sjajnom mestu, koje nam je svima manje-više poznato. To je najbolja preporuka, zar ne, rekla je Ana Đurić alijas Konstrakta, pjevačica sastava "Zemlja Gruva", povodom nastupa na ovogodišnjem izdanju "OK festa".

Festval će biti održan od 6. do 8. jula u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, a tim povodom u razgovoru za "Nezavisne" Konstrakta govori o najavljenom nastupu, prepoznatljivom zvuku benda "Zemlja Gruva", trenutnoj klimi koja vlada na regionalnoj muzičkoj sceni i temama u kojima bend pronalazi inspiraciju u autorskom radu.

NN: Koliko muzički festivali poput "OK festa" mogu doprinijeti razvoju regionalne muzičke scene?

KONSTRAKTA: Festivali najbolje povezuju ove naše prostore. To je nivo koji je paralelan s ovom našom političkom stvarnošću. Pored toga, na festivalima imaš sjajnu priliku da pokažeš ono što radiš i ljudima koji nisu došli zbog tebe.

NN: Za više od decenije rada na muzičkoj sceni stvorili ste prepoznatljiv zvuk benda. Da li ste postigli uspjeh koji ste očekivali i kako je to iz vaše perspektive izgledalo na početku?

KONSTRAKTA: Na početku beše mrak. Nismo zaista imali ideju kako će to da izgleda, a nismo o tome ni preterano razmišljali. Zatim, kada smo velikom brzinom došli do pažnje publike, zaneli smo se i pomislili kako to može da ode daleko, kako možemo da napravimo čudo. A sada, posle deset godina, jasno nam je koje su mogućnosti i nemogućnosti bavljenja ovim poslom u ovom vremenu i naša očekivanja su sada realna.

NN: Kakva je trenutna klima na domaćoj muzičkoj sceni?

KONSTRAKTA: Scena nam je bogata, kreativna i duhovita, ali produkcijski i dalje nevešta. Ne mislim samo na produkciju zvuka, već na kompletan posao - pristup medijima, menadžment itd.

NN: Gdje "Zemlja Gruva" pronalazi inspiraciju za svoj autorski rad?

KONSTRAKTA: U "Zemlji Gruva" imamo tri vokala i svaki od njih je autor tekstova i pevanja za svoje pesme. To nam je uvek i polazište za pravljenje pesme, koje se dalje rade kod nas u studiju "Gruvlend". Inspiracija je, naravno, život i priključenija.

NN: Koje su osnovne teme na koje se najčešće osvrćete u stvaranju muzike?

KONSTRAKTA: Teme se menjaju kako mi odrastamo. Ranije su više bile ljubavne, kao "Najlepše želje" na primer, naša najpoznatija pesma. Sada se možda malo više bavimo nekim pozicijama kroz koje prolazimo u životu kao npr. "Mama", "Jedan dan". Ne dotičemo se politike direktno. Ali na suptilan način dotičemo teme koje su bitne za društvo - "Đango", "Sudopera", "Meni treba"…

NN: Koliko vam je bitna komunikacija s publikom tokom svakog nastupa i da li se nekada desila neka interesantna anegdota koju ćete rado pamtiti?

KONSTRAKTA: Taj odnos koji stvoriš s publikom je suština koncerata. Nekad možeš i lošije da izvedeš pesmu, ali ako ostvariš kontakt, ako zaista veruješ u interpreataciju, niko neće da ti zameri na lošijem izvođenju. Ljudi dolaze upravo zbog kontakta. Bez komunikacije stvar se svodi na neko tezgarenje.

NN: Vlada ukorijenjeno mišljenje da je u muzici sve izmišljeno te da ne postoji ništa novo što bi se moglo predstaviti. Ipak, vi svojim zvukom, stajlingom i tekstovima tvrdite suprotno. U kom pravcu bi naša scena trebalo da ide?

KONSTRAKTA: Ne moramo po svaku cenu da izmišljamo novo, nije to ni zadatak. Bitno je obezbediti i dozvoliti sebi slobodu izražavanja, slobodu forme i to je dovoljno za autentičnost. Dakle, sloboda.

NN: Kakva je vaša poruka za goste koji će doći na vaš nastupa na "OK festu"?

KONSTRAKTA: Jednom je sada.