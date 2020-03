Ana Konstrakta Đurić: Lako ćemo se zabavljati, ako se izborimo sa zarazom

​Pjevačica benda "Zemlja gruva" Ana Konstrakta Đurić objavila je drugi solo singl "Neam šamana".

Pjesma je, po riječima ove umjetnice, kratko preispitivanje duhovnog identiteta iniciranog jednom diskutabilnom medijskom objavom, a već u prvim stihovima pominje se pjevačica Emina Jahović, koja je prije nekoliko godina, po navodima tabloida, potražila pomoć šamana nakon razvoda. Konstrakta ističe da u novoj numeri nema namjeru da govori o životnom stilu Emine Jahović, koju veoma poštuje, već da je ovaj uvodni tekst samo inspiracija za postavljanje pitanja duhovnih identiteta.

Režiju za ovaj spot potpisuje Maja Uzelac, koja je kratko prokomentarisala spot koji oslikava život u doba korone.

"U spotu naseljenom vračevima i estradnim zvezdama dominiraju i zaštitne maske za lice, pa se spot lako nadovezuje na život u doba korone. Može se reći da je pre par meseci, kada je ovaj narativ osmislila, ekipa spota išla pre vremena", izjavila je Uzelčeva.

Konstrakta u razgovoru za "Nezavisne novine" govori o tematici nove pjesme, solo karijeri uz bend "Zemlja gruva", snimanju video-spota za ovu numeru i uticaju na publiku, koja je od premijere imala isključivo riječi hvale za novi singl.

NN: Objavili ste novi singl "Neam šamana". Kako biste opisali tematiku ove pjesme?

KONSTRAKTA: Ono što me ovde zanima je taj neki današnji spiritualni konzumerizam, ili možda pre turizam, u smislu konzumacije egzotičnih kultura. Neko bi mogao da kaže da se tu radi o Emininom lajfstajlu, međutim ni najmanje. Eminin rad poštujem. Uvodni tekst je samo inspiracija za tu moju zapitanost o duhovnim identitetima danas.

NN: Koliko ste dugo radili na pjesmi i ko je sve učestvovao u njenoj realizaciji?

KONSTRAKTA: Pesma je napisana još pre skoro dve godine, kada sam zaista i pročitala tekst koji navodim u pesmi. Pesmu sam postavila sama, ali naravno, ono što sada čujemo je u stvari timski rad iz našeg studija "Gruvlend".

NN: Ovo je još jedan u nizu solo singlova, pored benda "Zemlja gruva". Da li će biti sličnih objava i u narednom periodu?

KONSTRAKTA: Naša ideja je da neke pesme objavljujemo pod imenom autora, ali na kanalu "Zemlje gruva". Dakle, to sve je deo "Zemlje gruva", to sve mi izvodimo na koncertima, samo naglašavamo autorski pristup.

NN: Kada je u pitanju "Zemlja gruva", kada možemo očekivati novi materijal?

KONSTRAKTA: Pa eto, i ovo je dakle novi materijal s kojim će "Zemlja gruva" raditi. Ono što je objavljeno pod mojim imenom će u izvođenju "Zemlje gruva" dobiti drugačiji aranžman, s duvačima kao sastavnim delom našeg benda itd. Prvo da vidimo kako će se razvijati ova nova društvena situacija, da uspemo da se izborimo sa zarazom i društveno-ekonomskim haosom, pa ćemo lako da se zabavljamo posle i da pravimo nove pesme.

NN: Za pjesmu "Neam šamana" snimljen je i video-spot. Koliko ste dugo radili na njemu i gdje je snimljen?

KONSTRAKTA: Nismo imali presiju u vezi s objavljivanjem ove pesme, tako da je to sve potrajalo od ideje do realizacije pa do eto objave baš u piku fokusa na koronu. Snimali smo u decembru, jedan snimajući dan, kako to nalaže skromni budžet, i interesantno je da je najupečatljivija scena iz spota upravo ona gde me feniraju dve osobe u zaštitnim odelima, sa maskama, kao da smo znali….

NN: Kako biste opisali tematiku spota i ko je sve učestvovao u realizaciji?

KONSTRAKTA: Video potpisuje Maja Uzelac, te bi ona tu bila kompetentnija za odgovor. Ovog puta se nisam petljala u posao režisera i mislim da smo tako baš i postigli dobru stvar. Ja tu vidim više slojeva. Okvir je frizeraj u operacionoj sali, dakle veza s isceliteljstvom, a unutar toga provejava nežna borba identiteta i želja što na relaciji konstra - konstra zvezda - konstra šamanka, što na relaciji mogućih životinja kao simbola duše. Sve to izvedeno iz teksta koji nije tako ozbiljan kao što bi to sad moglo da izgleda, nego pitak i lagan.

NN: Komentari na kanalu YouTube su puni riječi hvale, koliko vam znači ovaj podsticaj za dalji rad?

KONSTRAKTA: Znači mi naravno, baš me raduje. Ja sam se svakako učvrstila u stavu da obrađujem teme koje mene zanimaju. Drugačije ne umem. Tako da idem tim putem bez obzira na prijem, ali da ne glumim sada da sam toliko stamena, ipak moram da kažem da me razumevanje kod drugih ljudi dosta u tome ohrabruje. Nisam ni beskompromisna u svom radu, imam ljude sa kojima radim i čije sugestije uvažavam.