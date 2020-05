Ana Rucner snimila cover za pjesmu Selin Dion

Situacija u kojoj se čitav svijet našao, promijenila je mnogo toga. Iz dana u dan, muzičari na razno razne načine pokušavaju dočarati muziku i svojoj publici pružiti mogućnost uživanja u istoj pa makar preko kućnih video snimaka.

Trenutna nemogućnost snimanja profesionalnih video spotova, održavanja koncerata i druženja, potakla je i Anu Rucner, da zajedno sa svojom sjajnom ekipom, upravo iz udobnosti vlastitog doma, približi ljepotu muzike svima koji u njoj istinski uživaju.

"Imam sjajnu ekipu koja učestvuje u stvaranju mojih glazbenih ideja i pomaže mi da ih sprovedem u djelo. Ponosna sam na svoje suradnike koji svojim doprinosom savršeno upotpunjuju našu glazbenu priču, a oni su Miro Grgurić, Marko Duvnjak i Dominik Lučić", rekla je Rucner.

Ovog puta, Ana je simbolično odabrala pjesmu "Ashes" pjevačice Selin Dion, a u video snimku na licu nosi masku, baš kao i njeni saradnici. Ovom sjajnom obradom svim muzičarima poručuje: "Možda nam je korona oduzela pozornice, ali nemojte dozvoliti da vam oduzme strast i entuzijazam za stvaranjem, baš kao što i stih iz ove pjesme kaže, Let beauty come out of ashes."

Rucner vrijeme provodi kod kuće vježbajući, stvarajući nova djela i simpatične video snimke, a sve u želji kako bi sa svojom publikom, prijateljima i svim ljubiteljima muzike, podijelila ljubav prema istoj. Takođe, vjeruje da će se vratiti vrijeme kada će ponovo moći dijeliti svoju umjetnost uživo i širiti samo pozitivnu energiju pred voljenom publikom.