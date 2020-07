Andrea Bočeli nastupio u Toskani bez publike

. The Teatro del Silenzio lives on. It lives in the imagination and in the hopes of tens of thousands of spectators, who anxiously await 2021. Ideally, its wonderful audience is already here, embodied by multicolored flags from around the world as a reminder of the festive atmosphere and the cultural elevation of the kermesse, which has been going on for fifteen years now. People is an evocative installation, fruit of the creative vitality of Alberto Bartalini, a strong message of confidence and positivity in the certainty of carrying on in the very near future. . . Il Teatro del Silenzio vive. Vive nell’immaginario e nella speranza delle decine di migliaia di spettatori che aspettano trepidanti il 2021. Il suo meraviglioso pubblico idealmente è già qui, incarnato nelle multicolori bandiere di tutto il mondo, a memoria dell’atmosfera di festa e della levatura culturale della kermesse, in vita da ormai quindici anni. “People” è una suggestiva installazione frutto della vitalità creativa di Alberto Bartalini, è un messaggio forte di fiducia e positività, nella certezza della continuità, per il prossimo futuro. . Andrea . . @albertobartalini_official @ila_bartalini @teatro_del_silenzio ph: Stefano Marinari

