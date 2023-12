Anica Dobra i Cane gosti na velikom koncertu Električnog orgazma

​Antologijski rok bend Električni orgazam proslaviće 15. decembra značajan jubilej - 40 godina od objavljivanja svog trećeg studijskog albuma "Les chansones populaires" i to velikim prednovogodišnjim koncertom u beogradskoj "Mts Dvorani", najavili su organizatori.

Podsjetimo, projekat "Les chansones populaires" je album sa obradama pjesama poznatih svjetskih bendova uz koje je Električni orgazam odrastao i koje su članovima grupe bile veoma važne. Ploča je objavljena davne 1983. godine za diskografsku kuću "Jugoton" i na njoj se nalazi osam velikih pjesama legendarnih bendova kao “The Rolling Stones”, "The Beatles”, "The Doors”, "T. Rex", "The Velvet Underground", Dejvida Bouvija, i drugih, a u prepoznatljivom stilu Električnog orgazma.

Pored odabranih pjesama sa albuma "Les chansones populaires", Električni orgazam će na beogradskom koncertu, naravno, odsvirati i sve hitove uz koje su odrastale generacije poklonika te rok muzike na ovim prostorima, kao što su "Igra rokenrol cela Jugoslavija", "Zlatni papagaj", "Bejbe ti nisi tu", "Da si tako jaka", "Nebo", "Svečane bele košulje", "Seks, droga, nasilje i strah", "Ne postojim", "Konobar", "Krokodili dolaze", i mnoge druge.

Ovaj ekskluzivni koncert svojim prisustvom uveličaće i odabrani gosti, a bliski prijatelji benda: Anica Dobra - jedna od omiljenih glumica u Srbiji i region, kao i Zoran Kostić Cane - pjevač i frontmen kultnog rok sastava Partibrejkers, prenose "Telegraf".

