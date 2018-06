Anita Bejker dobitnica BET nagrade za životno djelo

Pjevačica Anita Bejker, koja je bila na ivici suza na ceremoniji dodjeli nagrada BET zbog nastupa koji su priređeni u njenu čast, pozvala je muzičare da podržavaju jedni druge.

Aniti Bejker (60) sinoć je dodijeljena nagrada BET za životno djelo na ceremoniji u Los Anđelesu, na kojoj su pjevačice Ledisi, Marša Ambrošijus i Jolanda Adams pjevale njene poznate pjesme.

Ona je dobitnica osam nagrada Gremi i dominirala je top listama ar-en-bi (R&B) muzike od početka 1980-ih do sredine 1990-ih godina s pjesmama kao što su "Sweet Love" i "Giving You the Best That I Got".

Domaćin ceremonije dodjele nagrada BET koje se dodijeljuju istaknutim Afroamerikancima i pripadnicima drugih manjina u industriji zabave, bio je glumac Džejmi Foks.

Agencija AP navodi da je "zvijezda u usponu", pejvačica Gabrijela Vilson, poznata pod umjetničkim imenom H.E.R sinoć sa pjesmom "Focus" imala najbolji nastup.

Reper Snup Dog (Snoop Dogg) proslavio je 25 godina muzičke karijere nastupom tokom kojeg je izveo pjesme "What's My Name" i "Next Episode".

Di-džeju Haledu (DJ Khaled), koji je bio nominovan za šest nagrada, dodijeljeno je prvo priznanje večeri, za najbolju saradnju za pjesmu "Wild Thoughts".

Američke nagrade BET ustanovljene su 2001. godine.