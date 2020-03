"Apocalyptica" i Alis Merton stižu na Tjentište

"Apocalyptica", Alis Merton, "Asian Dub Foundation", "Van Gogh", "Urban & 4", "Goran Bare & Majke", "Zoster" i "Kultur Shock" na vrhu su liste ovogodišnjeg lajnapa sedmog "Nektar OK festa", koji će se, kako je ranije najavljeno, održati od 17. do 19 jula na Tjentištu.

Ovi izvođači u jednu od najljepših prirodnih oaza u ovom dijelu Evrope (Nacionalni park Sutjeska) donose različitosti muzičkih žanrova i zasigurno mnogo dobre i pozitivne energije, koja će uz podršku festivalske publike i ove godine na Tjentištu napraviti atmosferu za pamćenje.

"Svi fanovi popularnih izvođača i ove godine uživaće na tri festivalska stagea. Atmosferu na Jägermeister main stageu ove godine podgrijaće finski symphonic metal bend 'Apocalyptica'. Ovi supertalentovani violončelisti publiku iz cijelog svijeta oduševljavaju svojim interpretacijama heavy metal numera na violončelima. Nedavno su objavili i novi album 'Cell-0', koji je odlično prihvaćen i koji će na Tjentištu predstaviti već prvog festivalskog dana. Drugog dana na glavnoj bini 'Nektar OK festa' očekuje nas nastup jedne od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda nove generacije Alis Merton", naveli su organizatori "Nektar OK festa".

Njen planetarni hit "No Roots", koji danas na YouTubeu ima blizu 217 miliona pregleda, svojevrsna je himna nove generacije, koji je unio potpunu svježinu na indie rock scenu.

"Trećeg festivalskog dana nastupiće legendarni 'Asian Dub Foundation'. Kako vole da kažu, oni su žanr za sebe. Njihova jedinstvena kombinacija žilavih ritmova džungle, dub basova i divlje gitare, čine ih jednim od najboljih live bendova na svijetu. Za odličnu atmosferu na Jägermeister main stageu ove godine zaduženi su i 'Van Gogh', 'Goran Bare & Majke', 'Urban & 4', 'Zoster', 'Ritam nereda', 'Buč Kesidi', 'Darko Rundek & ekipa', 'Kultur Shock' te 'Kanda, Kodža i Nebojša'", saopštili su organizatori.

Paketi ponude za boravak na "Nektar OK festu" dostupni su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#booking. U ponudi su ograničene količine paketa III (60 KM), koji podrazumijeva trodnevni boravak u OK kampu, festivalsku ulaznicu i organizovani prevoz iz većih gradskih centara u BiH, te paketa OK kamp (35 KM) u okviru kojeg je obezbijeđen boravak u kampu i festivalska ulaznica. Za sve ljubitelje prirode, kampovanja i dobre muzike OK kamp i ove godine će biti otvoren dan ranije, odnosno 16. jula.