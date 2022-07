Apokaliptika moćnim nastupom obilježila prvo veče Nektar OK Festa

Apokaliptika je publici na Nektar OK Festu na Tjentištu priuštila muzički spektakl kakav se rijetko viđa.

Ovi vrhunski instrumentalisti su još jedanput opravdali status miljenika evropske publike.

"Sve izgleda jako lijepo, srećni smo što smo ovdje, to su prvi utisci. Prvi put smo na Tjentištu, iako nije prvi put da smo u BiH, bili smo mnogo puta ranije. Drago nam je da smo dio svega ovoga. Poučeni ranijim iskustvima, koncerti na ovim prostorima su uvijek snažni i moćni, tako je bilo i i na našem nastupu ovdje", poručili su ovo članovi finskog symphonic metal benda Apocalyptica, koji nisu krili svoje oduševljenje ovim prostorom i festivalom.

Ustupljena fotografija

Prvi dan Nektar OK festa protekao je očekivano u fantastičnoj festivalskoj atmosferi, na jednoj od najljepših destinacija u regionu, a mnogobrojna publika sudeći po utiscima uživala je u magiji i energiji ovog jedinstvenog festivala.

Danas, drugog dana festivala program starta od 12 časova kraj bazena uz Mladena Tomica i Alexander G.

Za one koji drugi festivalski dan žele da započnu u nešto mirnijem ambijentu od 12 časova na programu je Joga by SARA. Od 14 časova u OK Book zoni biće održana promocije knjiga Borisa Leinera. OK kamp će i ove godine biti epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, za koje će se u subotu na Sky Cola OK stageu pobrinuti Edo Maajka i Let 3. OK Cinema zona druge festivalske večeri donosi film "Viktorija, 15". Groznica subotnje večeri očekuje vas na Main stageu uz Silente, Urban & 4, Neno Belan & Fiumens i Dubiozu Kolektiv. Po završetku programa slijedi after party uz Mladena Tomica, Alexander G i Leu Dobricic u OK kampu.

U osmoj po redu OK avanturi, Nektar OK Fest prati, prijatelj festivala - kompanija m:tel i banka partner festivala UniCredit Banka Banjaluka.