Ariana Grande oborila 20. Ginisov rekord

Jedna od najvećih pop zvijezda današnjice, američka pjevačica Ariana Grande stalno ruši rekorde, a novim muzičkim podvigom oborila je 20. Ginisov rekord.

Ginisova knjiga rekorda objavila je prošle sedmice da je novi uspjeh Ariane Grande najviše pjesama koje su debitovale na broju jedan na "Billboardovih Hot 100". Naime, pet njenih singlova bilo je na prvom mjestu.

"Izvanredno je to što je ona trenutno jedina umjetnica koja je to postigla u istoriji", napisano je na zvaničnom sajtu Ginisove knjige svjetskih rekorda.

Neki od najupečatljivijih Ginisovih rekorda popularne pjevačice su: najslušanija pjesma i najviše pratilaca na Spotifyju, prva solo numera koja je zauzela prve tri pozicije na američkim top-listama, najviše top 40 pjesama na američkim top-listama jedne pjevačice, najviše pretplatnika na YouTube kanalu za muzičare, najslušaniji pop album u jednoj sedmici u SAD, najviše MTV nominacija, najviše slušalaca mjesečno na Spotifyju među pjevačicama.

Njen novi, šesti album "Positions" objavljen je 30. oktobra 2020. Singl "Positions" stigao je na prvo mjesto "Billboard Hot 100" do 7. novembra 2020. godine.

Debitantski studijski album pjevačice pod nazivom "Yours Truly" izdat je 2013. godine, a bio je broj jedan na "US Billboard 200". Njen singl "The Way" ušao je u top 10 hitova na "Billboard Hot 10".

Grandeova je i jedna od pjevačica koje više ne daju intervjue za novinare, a kao razlog za to navela je što su novinari često vadili njene riječi iz konteksta i pogrešno ih interpretirali u naslovima kako bi podigli čitanost, zbog čega ju je javnost počela doživljavati negativno.

Podjednako je ljuta i na muzičku industriju zato što favorizuje muške izvođače. "Kad bih imala svoje umjetničko mišljenje o nečemu ili pokušavala usmjeriti svoju karijeru kako ja želim, dosad bi me uvijek nekako izmanipulisali da bude po njihovom, a svaki moj pokušaj pretvorili u nešto loše, dok ne vidim da istu stvar rade muškim zvijezdama", izjavila je ona jednom prilikom.

"Kad muškarci kažu svoje mišljenje ili brane svoje želje, onda su 'briljantni i genijalni', dok za žene to ne vrijedi. Nadam se da će se to moći popraviti u bližoj budućnosti", zaključila je Grandeova.