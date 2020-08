Armin Muzaferija izvodi hit Lady Gage

U sklopu projekta Avlija live Armin Muzaferija je danas objavio cover pjesme "Always Remember Us This Way" iz filma "A Star is Born", a koju je izvela svjetska muzička zvijezda Lady Gaga.

Na ovaj način Muzaferija je ispunio želju vjernoj publici koja je na društvenim mrežama od njega tražila da uradi obrade pjesama i na engleskom jeziku.

"Ovo je jedan mali izlet. Nešto potpuno drugačije. Iako nisam poklonik modernih zapadnih pjesama, jer ih je malo dobrih, snimio sam 'Always Remember Us This Way'. Ovu kompoziciju sam izabrao na nagovor svog stalnog saradnika Halida Hajdukovića koji me je i pratio na klaviru", kaže Muzaferija.

U okviru projekta Avlija live Armin Muzaferija je iz svoje avlije u Mulićima kod Visokog do sada snimio covere pjesama grupa "Knock Out", "Macbeth", "Plavi orkestar" i "Zabranjeno pušenje".