Artan Lili i "Nektar Bez filtera": Dokazani hitovi uz vrhunsko pivo u Banjaluci

BANJALUKA - Uz podršku "Nektara Bez filtera", poznati beogradski sastav Artan Lili održaće koncert u subotu, 25. novembra u Klubu studenata Banjaluka (KSB).

Artan Lili su poznati po svom noise-pop potpisu, zaraznim ritmovima, originalnim tekstovima i nezaboravnim nastupima, pa je ovo savršena prilika da ljubitelji vrhunske muzike dožive nešto posebno.

Uz njihov šarmantan spoj rocka, popa i alternativnog zvuka koji su izgradili kroz tri albuma, posjetioci mogu očekivati veče ispunjeno dokazanim numerama poput "Ako stanemo tu", "Srce", "Nije svejedno" i brojnim drugim hitovima.

Ovaj koncert još je jedna u nizu saradnji Banjalučke pivare i njihovog novog brenda "Nektara Bez filtera" i OK Team-a, kao organizatora nastupa.

Iz Banjalučke pivare poručuju da sve posjetioce očekuje nezaboravna zabava uz „Nektar Bez Filtera“.

"Nastavljamo uspješnu saradnju s OK Team-om i uz „Nektar Bez filtera“ organizujemo još jedan koncert i to grupe Artan Lili. Ova saradnja je odraz naše posvećenosti pružanju vrhunskog iskustva svim ljubiteljima dobre muzike i još boljeg piva, tako da očekujemo odličan koncert i usijanu atmosferu, kao što je to bio slučaj i na prethodnim koncertima,“ izjavila je Andrea Lizdek, Marketing menadžer Banjalučke pivare.

Rezervišite ovaj datum i pripremite se za eksploziju energije grupe Artan Lili i autentičnog pivskog doživljaja koji donosi "Nektar Bez filtera".Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnim društvenim mrežama i kanalima organizatora.

