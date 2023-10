"Artan Lili" u KSB 25. novembra

BANJALUKA - Bend "Artan Lili", u okviru regionalne turneje, kojom obilježava 10 godina rada, održaće koncert i u Banjaluci, koji je zakazan za subotu, 25. novembra, u Klubu studenata.

"Nakon više od dvije godine ponovo dolazimo u Banjaluku. U sklopu regionalne turneje u kojoj obilježavamo 10 godina rada benda, na red je došla i Banjaluka. Presrećni smo zbog toga i kao i obično spremamo se da napravimo strašnu žurku! Svi koji nas znaju, znaju da stalno podižemo standarde naših nastupa pa će tako biti i ovoga puta", izjavili su članovi benda.

Iz "OK tima", koji organizuje ovaj koncert u banjalučkom Klubu studenata, saopštili su da su članovi benda naveli da će svirati nove stvari, ali i staru, dobro poznatu selekciju provjerenih hitova.

"Dakle, najjača žurka stiže uskoro, kupite karte na vrijeme jer je kapacitet ograničen. Vidimo se u KSB", istakli su članovi benda "Artan Lili".

Od kada je njihov prvi singl "Džoni" objavljen u novembru 2012. godine, "Artan Lili" je nesumnjivo jedan od najčešće pominjanih sastava u regionu kada se pričalo o novim snagama na muzičkoj sceni Srbije i regiona.

Grupa se tokom vremena ustalila u sada već prepoznatljivu četvorku: Bojan Slačala - bas i vokal, Romana Slačala - vokal i daire, Marko Ajković - bubanj, i Ivan Skopulovič - gitara.

"Artan Lili" trenutno objavljuje singl-spotove sa trećeg albuma u saradnji sa kolegama sa scene.

Singl "Rokenrol posle rokenrola" nastao je u saradnji sa Zoranom Kostićem Canetom, frontmenom grupe "Partibrejkers", a singl "Otrov" realizovali su sa Nikolom Vranjkovićem.

Posljednji u nizu, singl "Hardkor i pank" nastao je u saradnji sa Zoranom Marinkovićem, frontmenom grupe "Bjesovi".

Ovaj bend iz Beograda završene pjesme objavljuje sukcesivno, preko "Bandcamp" platforme u formi singlova. Svojim singlovima osvajaju prva mjesta svih relevantnih radijskih i TV top-lista u Srbiji i regionu.

Najzanimljiviji je plasman pjesme "Ako stanemo tu", koja je odmah kao novitet zasjela na prvo mjesto liste "Diskomera" Studija B, što je prije njih, u 40 godina postojanja liste, pošlo za rukom samo "Bijelom dugmetu", "Ekatarini Velikoj" i grupi "Kal", navode iz "OK tima".

Do sada su izdali albume "Artan Lili", "New Deal" i "III" i jedna su od koncertno najaktivnijih grupa u Srbiji i regionu, pa gotovo da i ne postoji grad, klub ili festival na kome do sada nisu nastupili.

Prodaja ulaznica, po cijeni od 15 KM, počinje u ponedjeljak.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.