"As I Fall" o novoj pjesmi i planovima za album: Želimo da govorimo o tome da postoji nada

Banjalučki bend "As I Fall" objavio je novi singl i video-spot za pjesmu "Humanity's End". Članovi ovog sastava ističu da sa ovom pjesmom žele da prikažu aktuelne događaje, ali i zadnjih 100 godina čovječanstva, te da je ova numera prikaz njihovog pogleda na savremeni svijet i njegove dobre i loše strane.

U razgovoru za "Nezavisne" gitaristi benda Nikola Mijović i Dražen Kecman govore o pjesmi, tematici video-spota i najavljenim novim materijalima.

NN: Kako nastaju pjesme benda "As I Fall"?

KECMAN: Najčešći način kod nas kad se rade nove stvari je da neko iz benda dođe sa rifovima ili idejama. Mi to sve isprobavamo zajedno, stavljamo pojedinačne ideje, a ako nam se dopadne, sve ove ideje zajedno pomiješamo u pjesmu. Međutim, sa ovom pjesmom smo imali drugačiji pristup, ciljano smo išli da je radimo upravo za potrebe tog nekakvog zamišljenog spota u našim glavama.

MIJOVIĆ: Ja ovu pjesmu vidim kao prošlost, sadašnjost i budućnost čovječanstva, kroz perspektivu čovjeka u sadašnjem modernom svijetu. Radi se o direktnoj kritici nemara koji svi nekad sebi dozvolimo, bez razmišljanja o tome kakve to posljedice ostavlja na druge. Poruka koja je provučena kroz pjesmu jeste da se svi treba da se borimo za veće dobro i zajednički boljitak.

NN: Za pjesmu je snimljen i video-spot, koja je tematika spota?

KECMAN: Čovjeka danas konstantno bombarduju kroz TV, internet, radio i druge medije, o ratovima, virusima, poplavama, zemljotresima i sličnim katastrofama. Nije nam trebalo puno razmišljanja da shvatimo o čemu želimo da govorimo. A kad bih morao reći u jednoj riječi poruku spota, onda je to "nada".

NN: Koliko je dugo trajalo snimanje i na kojim lokacijama su snimljeni kadrovi spota?

KECMAN: Snimali smo na više lokacija, a jedna od njih je planina Manjača, koja ima svoje prirodne ljepote i nikakvo uljepšavanje nije potrebno. Što se tiče procesa snimanja video-spota, to je već druga priča, mislim da je sve trajalo oko sedam mjeseci, što zbog privatnih obaveza svakog od nas, što zbog naših prohtjeva.

NN: Da li se tokom snimanja desila neka interesantna anegdota koju ćete pamtiti?

MIJOVIĆ: Dok smo snimali na lokacijama na Manjači, imali smo par bliskih susreta sa domaćim životinjama koje slobodno hodaju po poljima.

Pored toga prolaznici su bili zbunjeni o kakvoj buci se radi, jer nemaju često priliku da čuju bubanj kako odjekuje na brdima.

KECMAN: Da, kao što reče Nikola, razmišljali smo da li i krave da ubacimo oko nas, pošto su već bile tu, ali mislim da bismo onda malo spot skrenuli u komičnom smjeru.

NN: Da li bend ovim singlom najavljuje novi studijski materijal?

MIJOVIĆ: Ovaj singl je dio cjeline koja će da stvori studijski album na kojem radimo. Album će da sadrži i poneku stariju pjesmu iz perioda od 2013. pa do danas, koje ćemo imati priliku da ponovo obradimo. Cilj nam je da konačno uobličimo jedan čitav album, a da se pritom ne radi ni o EP-u, niti sklopu singlova. Imamo puno novih ideja koje su mnogo više od onoga što smo do sada radili, a ujedno imamo i svoj studio "Cirith Ungol", tako da sklapanje svih kockica, igranje sa pjesmom i generalno sav taj proces nam je postao prava zabava.

KECMAN: Da, kao što reče Nikola, to je sve jedna cjelina. Još uvijek postoje pjesme koje nismo potpuno završili, ali istovremeno želimo da zajedno počnemo s pravljenjem novih pjesama, a iskreno nama i treba puno vremena za pisanje. Gledamo dosta detalje i zalijepićemo se za najmanju stvar tako dugo, da je to ponekad i loše za nas, jer ne možemo da nastavimo dalje dok ne riješimo i ispadne kako mi to želimo. Sam proces je stvarno zabavan i komplet koncept ovog benda nam dođe kao nekakav izduvni ventil

NN: Ko je bio zadužen za zvuk i video?

MIJOVIĆ: Zvuk je rađen u našem ličnom studiju, "Cirith Ungol" u Aleksandrovcu. Praktikujemo samostalni rad na zvuku svojih pjesama već neko određeno vrijeme, te smatramo da je ova pjesma i pokazatelj napretka u tom domenu. Miks i master je uradio Dražen, uz male inpute nas svih. Na videu možemo da zahvalimo našem prijatelju Adnanu Murguzu, koji nam je maksimalno izašao u susret pri snimanju i montaži materijala, te je pokušao da maksimalno ispuni sve naše želje prilikom izrade videa.

KECMAN: Stvarno treba da zahvalimo Adnanu Murguzu, koji je, moram da napomenem, uradio izvrstan posao, nije bilo lako trpiti sve naše prohtjeve i želje. Kad se samo uzme tempo dinamika ove pjesme i koliko brzo se mijenjaju scene, trebalo je to sve "isčačkati" i uklopiti nama po volji, plus naravno scene u kojima se mi pojavljujemo.