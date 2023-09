Associated Press: Muškarac uhapšen u slučaju ubistva Tupaca Shakura (VIDEO)

LAS VEGAS - Američka policija uhiapsila je muškarca u slučaju ubistva Tupaca Shakura iz 1996. godine, objavio je Associated Press.

Hip hop ikona ubijena je 1996. godine pucnjavom iz automobila. Tada je imao 25 godina. U petak ujutro uhapšen je Duane Keffe D Davis, no zasad nije jasno po kojoj optužnici.

Davis je otprije poznat istražiteljima jer je ranije priznao da je bio u Cadillacu iz kojeg je pucano na Shakura. Sebe je opisivao kao jednog od posljednjih svjedoka pucnjave.

Hapšenje je obavljeno dva mjeseca nakon što je policija iz Las Vegasa pretresla dom njegove supruge u susjednom Hendersonu, a tražila je predmete "koji se tiču ubistva Tupaca Shakura".

Policija je objavila kako je tada uzela više računara, mobitela, hard diskove, časopis Vibe sa Shakurom na naslovnici, nekoliko metaka, fotografije i Davisove memoare pod nazivom Compton Street Legend.

Shakur je ubijen 7. septembra 1996. godine. Bio je u BMW-u koji je vozio osnivač Death Row Recordsa Marion Suge Knight. Dok su čekali na semaforu, pokraj njih se zaustavio bijeli Cadillac i počela je pucnjava u kojoj je Shakur više puta pogođen. Preminuo je sedmicu dana kasnije.

Shakurov četvrti album All Eyez On Me u tom je trenutku bio na vrhu ljestvice te je prodano oko pet miliona njegovih primjeraka. U vrijeme ubistva bio je u svađi s muzičkim rivalom Biggiejem Smallsom, poznatim kao Notorious B.I.G, koji je smrtno stradao u martu 1997. godine, prenosi Index.hr.

Davis je zadnja živa osoba koja je bila u vozilu iz kojeg je pucano na Shakura

Greg Kading, penzionisani policijski detektiv iz Los Anđelesa koji je proveo više godina istražujući ubistvo Shakura i napisao knjigu o tome, rekao je da ga ne bi iznenadila Davisova optužnica i hapšenje.

"Tako je dugo trebalo", rekao je Kading za Associated Press tiokom nedavnog intervjua. "Ljudi dugo žude za njegovim hapšenjem. Nikad nije bilo neriješeno u našim umovima. Nije procesuirano", dodao je Kading.

Vjeruje da je istraga dobila novi zamah posljednjih godina nakon Davisovih javnih opisa vlastite uloge u ubistvu, uključujući njegove memoare iz 2019. Napomenuo je da je Davis posljednja živa osoba od njih četiri koje su bile u vozilu iz kojeg je pucano na Shakura. Ostali su bili Davisov nećak, Orlando Baby Lane Anderson, Terrence Bubble Up Brown i DeAndre Freaky Smith.