Ateist Rap na evropskoj turneji

Novosadski bend Atheist Rap sviraće tokom aprila u Slovačkoj, Austriji, Njemačkoj i Češkoj.

Na turneji pod nazivom "No borders tour“, za 18 dana, održaće 12 koncerata.

Legende pank-roka će prvo gostovati u Bratislavi 13. aprila, u klubu „Musicat“, u okviru ex-yu žurke, dan kasnije nastupiće u bečkom klubu "Das Bać“ u društvu rovinjskog benda "Tito`s boys“, poslije čega slijedi devet koncerata u njemačkim gradovima.

U toj zemlji će svirati sa više interesantnih bendova.

U gradu Sćwäbisć Gmünd dijeliće binu sa Nothington iz San Franciska i Western Settings iz San Diega, u Hamburgu sa holandsko-njemačkim pank-rok triom Bambix, a u Štutgartu će svirati sa dugogodišnjim prijateljima - Defenders of the Universe i The Higgins, iz Njemačke.

Turneju će završiti 30. aprila u češkom gradu Brno.

Athest Rap iza sebe ima dvije evropske turneje, a do sada su nastupali u Engleskoj, Švajcarskoj, Njemačkoj, Austriji, Češkoj, Mađarskoj i Rumuniji.

Po povratku u Srbiju, Atheist Rap će proslaviti 29. rođendan koncertom u Beogradu, u Barutani 19. maja, na kom će svirati samo pjesme sa prva tri albuma: „Maori i crni Gonzales“ (1993), „Ja Eventualno Bih Ako Njega Eliminišete“ (1995) i „II liga zapad“ (1998).