Atheist Rap sa legendarnom postavom na Exitu slavi 30 godina

NOVI SAD - Čuveni novosadski pank rok bend Atheist Rap u 2019. godini obilježava trideset godina kontinuiranog postojanja i stvaralaštva i tim će povodom na Addiko Fusion bini EXIT festivala održati ekskluzivan koncert na kojem će im se pridružiti i Vladimir Kozbašić Pećinko, jedan od dvojice osnivača benda.

Biće to njegov prvi nastup sa Ateistima poslije osamnaest godina, a on će se ostatku ekipe pridružiti na pjesmama sa prva tri albuma na kojima je pjevao i u čijem je stvaranju učestvovao kao tekstopisac, kao što su nezvanična himna benda "Atheist Rap 2", "Dr Pop", "Grill 13", "Pećinko", "Tri jutra zemlje" i brojne druge.

Pećinko će se na specijalnom koncertu koji Ateisti pripremaju za EXIT, pridružiti stalnoj postavi benda koju čine: Vladimir Radusinović Radule, Aleksandar Popov dr Pop, Aleksandar Milovanov Acke, kao i Zoran Lekić Leki.

Ateisti su osnovani davne 1989. godine u Novom Sadu, da bi afirmaciju doživjeli već nakon debi albuma “Maori i Crni Gonzales", izdatom 1993. godine, i kultne numere “Wartburg limuzina”.

Nevjerovatnih trideset godina postojanja benda, koje su odlikovali sarkastični tekstovi, energični nastupi po regionu i u Evropi, beskopromisna muzička estetika i kritički odnos prema vlasti, Ateisti dočekuju sa ukupno šest studijskih albuma, jednim live i jednim "Best of" izdanjem, dok će novi album, koji će biti izdat u saradnji sa njemačkim sastavom Defenders of the Universe, biti objavljen tokom ove, jubilarne 2019. godine.

Godinama unazad Ateisti su jedan od koncertno najaktivnijih bendova u regionu, a u posljednjih nekoliko godina održali su i nekoliko uspješnih evropskih turneja.

Tokom karijere, binu su dijelili sa bendovima kao što su NOFX, Bad Religion, Bužcocks, Die Toten Hosen, NoMeansNo, PTTB, Cock Sparrer, The Exploited, ali i sa Green Day, Arcade Fire, Mando Diao, Arctic Monkeys i brojnim drugim.

Iz Exita poručuju još da do 15. januara traje velika praznična akcija, gdje se kupovinom ulaznice za EXIT festival po promotivnoj cijeni od 6.490 dinara, na poklon mogu dobiti i ulaznice za morske festivale u organizaciji EXIT tima, Sea Star festival, koji će 24-25. maja biti održan u Umagu, kao i Sea Dance festival koji će krajem avgusta biti održan na plaži Buljarica u Budvi.

EXIT festival biće održan od 4. do 7. jula 2019. na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, a već su potvrđeni i prvi izvođači, među kojima su The Cure, Carl Cox, Greta Van Fleet, Dimitri Vegas&Like Mike, Phil Anselmo&The Illegals, Sofi Tukker, Tarja, The Selecter, kao i gitarski heroji, Arcturus, Entombed A.D, Peter and the Test Tube Babes i Total Chaos.