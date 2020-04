"Atheist Rap" za "Nezavisne": Korona izazvala tektonske poremećaje

Novosadski bend "Atheist Rap" najavio je svoj nastup na ovogodišnjem "Nektar OK festu" na Tjentištu, koji će biti održan od 17. do 19. jula ove godine.

Članovi benda ističu da još ne spremaju ništa za najavljeni koncert zbog trenutne prinudne izolacije te da zbog obavezne fizičke distance unutar benda komuniciraju isključivo putem elektronske pošte.

"Pretpostavljamo da će biti standardan set najvećih hitova iz karijere duge više od 31 godinu, uključivši i nekoliko stvari s prošlogodišnjeg vinilnog izdanja 'JBT POP', kojeg smo objavili u kooperaciji s nemačkim bendom 'Defenders of the Universe'", poručili su članovi "Atheist Rapa".

U razgovoru za "Nezavisne" članovi grupe Leki i Radule govore o najavljenom nastupu na Tjentištu, o tome kako podnose izolaciju zbog pojave pandemije virusa korona, karijeri dugoj više od 30 godina i pripremi novog autorskog materijala.

NN: Ovo nije prvi put da nastupate na "Nektar OK festu", kakva iskustva nosite s prethodnog nastupa?

LEKI: Ovo će nam biti treći nastup na "OK festu". Meni lično jedan od omiljenih regionalnih festivala, prvenstveno zbog predivnog ambijenta i fantastičnih ljudi. Što je jednom rekao naš menadžer Zlatko, ako bismo govorili teniskim rečnikom - jedan od grend slem festivala u regionu. Na istom smo se, između ostalog, zbližili i bolje upoznali s našim sada velikim prijateljem i mađioničarom produkcije zvuka Ninoslavom Dobrijevićem Tikijem. Bilo je jako zabavno kad smo zajedno s njim forsirali grob Save Kovačevića.

NN: Bend je kroz više od 30 godina rada imao brojne uspone i padove. Ako se osvrnete iza sebe, da li postoji nešto što biste promijenili?

LEKI: Pa, padova baš nešto ni nismo imali. Šalu na stranu, ja lično bih menjao samo neke tehničke stvari, tipa drugo pojačalo, izbor pedale i sl. Terao bih sebe i druge da više vežbamo i mogli smo ranije krenuti u osvajanje zapadne i srednje Evrope. Te turneje su mi izuzetno zabavne, uživam u njima!

NN: Svijet se trenutno suočava s pandemijom virusa korona. Kako vi gledate na ovu pojavu i da li je pomjerila neke planove benda?

LEKI: Bogami, ne da nam je poremetila planove, već je pandemija virusa izazvala tektonske poremećaje u našim životima. Nema svirki uopšte, najdalje što putujem je 10 km od kuće do placa na Fruškoj gori, nema proba i svega što ide uz taj način života. Sa zebnjom, moram priznati, pratim razvoj situacije.

RADULE: Meni će zanimljiviji biti razvoj situacije na ekonomskom planu u celom svetu, pošto mislim da je u pozadini ovoga velika manipulacija od strane centara moći. Sve zemlje sveta će morati da se zaduže kod istih banaka ne bi li pokrenule proizvodnju i nadoknadile gubitke privrede. Nisam ubeđen da je virus tolika opasnost da se poduzmu ovakve mere, bilo je sličnih pokušaja unazad 15 godina. Nakon rata protiv terorizma pribeglo se traženju suptilnijih neprijatelja, koji će gurnuti stanovništvo u zaštitnički zagrljaj totalitarizma.

NN: Da li je bend koristio izolaciju za stvaranje novog autorskog materijala?

LEKI: Da! Najvredniji je Radule, koji je iskoristio priliku da preseli i završi svoj studio u novoj kući, te se odmah dao u snimanje uključivši i svog najstarijeg sina. Ja sam takođe bacio na papir nekoliko ideja za nove tekstove.

RADULE: Višak vremena čini svoje. Ne znam šta će se i kada iznedriti iz toga, ali nešto hoće.

NN: Smatrate li da možemo naučiti nešto iz ove situacije u kojoj smo se svi našli ili ćemo i dalje raditi po starom?

LEKI: Pametni će izvući neke zaključke iz ove nadrealne situacije, a budale će uvek ostati budale. Nadam se da će oni prvi prevladati, inače ćemo, kao ljudski rod, upropastiti sebe i ostaviti planetu nekim pametnijim bićima. A svedoci smo kako se, na naše oči, priroda brzo obnavlja i osvaja prostore koje joj je čovek nemilice, u ime nekog nazoviprogresa, oduzimao.

RADULE: To je zanimljivo, ta brzina regeneracije prirode, pokazuje da kod vođstva većine zemalja koje kreiraju svetske tokove zapravo ne postoji volja da se prekine s uništavanjem i poradi se na obnovi prirode, čiji bi rezultati bili relativno brzo vidljivi. Mnoge stvari nam se krivo predstavljaju i drže van domašaja. Preporučujem na tu temu dokumentarni film "The Salt of the Earth".

NN: Vi ste prije svega pank bend. Šta po vašem mišljenju znači biti panker na našim prostorima i da li novi bendovi koji tek dolaze do šire publike shvataju pravo značenje te riječi?

RADULE: Pank je stav prema kojem treba pronaći alternative ustaljenim mišljenjima, propitivati autoritete, ponuditi drugačija rešenja za neke stvari, odupreti se kalupljenju. Pank se ne svira i nije moda, pank nije haos, obest, nasilje prema slabijima ili drugačijima. Pank je način života.

NN: Šta biste poručili publici koja s nestrpljenjem očekuje vaš nastup na "Nektar OK festu"?

LEKI: Poručili bismo im da što pre uhvate dobro mesto u kampu i ostave jedno i za nas jer smo mi još nestrpljiviji da opet dođemo na Tjentište i zaprašimo kao i uvek. A jutro nakon svirke - kupanje u jezeru.