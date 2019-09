Autistični slijepi mladić osvojio titulu američkog Supertalenta

Mladi Kodi Li u maju je oduševio svijet svojim prvim nastupom na američkom Supertalentu, a njegov nevjerovatni talenat doveo ga je do finala ove emisije gdje je osvojio titulu najboljeg.

Li je za klavirom otpjevao pjesmu "You Are the Reason" u duetu s Lionom Luis. Njihov zajednički nastup oduševio je publiku, ali i korisnike društvenih mreža koji nisu prestali da dijele video čim je postavljen na internet.

Ovaj nevjerovatni mladić oduševio je žiri u maju kada mu je Simon Kovel rekao kako će njegov nastup pamtiti do kraja života.

Tada je žiri pritisnuo zlatni taster koji ga je doveo do finala, a ovaj mladić je zatim osvojio prvo mjesto, piše klix.ba.

Prizor koji je usledio nakon što je proglašen za pobjednika rasplakao je publiku i sve one koji su emisiju pratili na malim ekranima.