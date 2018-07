BBC uvrstio Exit na listu najvećih festivala

U svega sedam dana novosadski festival "Exit" našao se dva puta na listama jednog od najcijenjenijih medija na svijetu, britanskog javnog servisa BBC, koji ga je uvrstio među sedam najvećih svjetskih festivala i među 10 muzičkih događaja sa najboljim lokacijama.

"Exit" se tako našao u društvu festivala kao što su "Glastonbury", "Rock in Rio" i "Woodstock Poland", a BBC navodi da je novosadski festival samo prošle godine posjetilo više od 200.000 ljudi iz preko 60 zemalja svijeta.

BBC ocijenjuje da je Petrovaradinska tvrđava "jedna od najuzbudljivijih festivalskih lokacija u Evropi", zbog čega se "Exit" našao uz "Fuji Rock" u Japanu, engleski "End of the Road Festival", škotski "Tiree Music Festival", norveški "Traena Festival", ali i svjetski poznatu dvoranu "The Royal Albert Hall" u Londonu.

Britanski javni servis opisuje "Exit" kao festival koji "njeguje svoj revolucionarni duh" i podsjeća da je nastao iz aktivizma koji je i danas prisutan, kao i da se tokom godina razvio u događaj koji nije orijentisan na samo jedan muzički žanr, te da na festivalu postoji obilje roka i elektronske muzike.

U godini kada je drugi put u posljednjih pet godina ponio titulu najboljeg velikog evropskog festivala, "Exit" i ove godine privlači pažnju najuticajnijih svjetskih medija, te je američki CNN nedavno naveo festival na tvrđavi kao jednu od obaveznih stavki pri posjeti Srbiji, dok je "Forbes" kao glavni adut "Exita" označio ovogodišnji program.

"Financial Times" je u opširnom članku o Srbiji, nazvao festival "Glastonbury na Dunavu", a "Daily Mail" uporedio "Exit" sa još jednom popularnom destinacijom za mlade i zaključuje: “Ako su vam dosadili pozeri i gužve na Ibici, bukirajte sebi kartu za Exit", ističući Petrovaradinsku tvrđavu kao impresivnu srednjevekovnu lokaciju.

U svojem globalnom kalendaru najboljih svetskih događaja, "The Guardian" je za jul izdvojio "Exit", iako je poznato da je ovaj mesec tradicionalno krcat muzičkim događanjima.

"Exit" se održava od 12. do 15. jula, a među učesnicima su Migos, Fever Ray i LP, Rićie Hawtin, Amelie Lens, Ben Clock, Adam Bexer b2b Ida Engberg, Frenć Montana, Ziggy Marley, Jax Jones, Carl Craig, Maceo Plex, Grace Jones, Ofenbać, Guy Gerber, Solomun, Boris Brejća, David Guetta, Martina Garrix, Nina Kraviz, Alice Merton, Joseph Capriati, i još stotine izvođača na više od 40 zona i muzičkih bina širom tvrđave.